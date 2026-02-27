زيدان بطل لفتة إنسانية مؤثرة مع طفلة تعاني من مرض نادر

- زين الدين زيدان، نجم كرة القدم الفرنسي السابق، قام بلفتة إنسانية مؤثرة بدعمه لطفلة تدعى لولا تعاني من مرض جيني نادر، حيث لبى دعوة أسرتها وشارك في حملة لجمع التبرعات والتوعية بحالتها. - المبادرة تضمنت لقاءً بين زيدان ولولا، وترويج فعاليات مثل السحب على قميص موقّع منه لدعم علاجها، مما لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. - زيدان، المرشح لخلافة ديديه ديشان في تدريب منتخب فرنسا، يواصل مسيرته خارج الملاعب بدعم القضايا الإنسانية، مؤكداً دوره في التوعية والمساهمة المجتمعية.

قدم نجم كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، لفتة إنسانية مؤثرة، تجاه طفلة تكافح مرضاً نادراً، حينما قام بتلبية دعوة من أسرتها بهدف دعمها والمساهمة في التوعية بحالتها الصحية.

وبحسب شبكة "آر أم سي" سبورت الفرنسية، فقد لبى أسطورة كرة القدم الفرنسية دعوة أسرة الطفلة "لولا" التي تكافح مرضاً جينياً نادراً والتقى بها، في مبادرة نظمتها جمعية خيرية لأجل علاج الطفلة، وتضمنت المبادرة لقاءً بين زيدان والطفلة، كما شارك قائد المنتخب الفرنسي السابق في حملة لجمع التبرعات والتوعية حول مرضها النادر، من خلال ترويج فعاليات مثل السحب على قميص موقّع منه شخصياً لصالح دعم علاج الطفلة لولا.

وأشاد رواد مواقع التواصل باللفتة الإنسانية التي قام بها زيدان، معبّرين عن إعجابهم بانخراطه في أنشطة خيرية بعيداً عن عالم كرة القدم الذي عرفه فيه الجمهور لعقود، معتبرين أنه أظهر من خلال مبادرته جانباً من روح التضامن والاهتمام بالقضايا الإنسانية.

وواصل "زيزو" الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم ونجم كرة القدم الفرنسية خلال سنوات تألقه المتوج بلقب كأس العالم 1998، بذلك مسيرته خارج المستطيل الأخضر، مؤكداً دوره الداعم للمجتمعات والأطفال المرضى، ومسهماً في جهود التوعية التي تحتاجها مثل هذه الحالات الصحية النادرة.

ويعد زيدان من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة المدرب، ديديه ديشان، في تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً أنه لا يمانع فكرة قيادة منتخب بلاده في ظل عدم تدريبه أي فريق حالياً، كما أن نجاح زيزو مع ريال مدريد الإسباني وتحقيقه إنجازات شخصية وجماعية كبيرة وأبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية، يجعل من زيدان واحداً من المدربين المفضلين لدى الاتحاد الفرنسي في حال مغادرة ديشان منصبه.