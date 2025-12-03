"زيدان الجزائر" في الدوحة.. بين المشجعين وبالقميص الأخضر

رصدت كاميرا "العربي الجديد" خلال جولة خاصة في سوق واقف، بالعاصمة القطرية الدوحة، مشجعاً جزائرياً شبيهاً للنجم زيدان، نجم منتخب فرنسا السابق، وذلك خلال فعاليات بطولة كأس العرب 2025، التي بدأت منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ولم يتردد المشجع الجزائري في إطلاق لقب "زيدان الجزائر" على نفسه، منوهاً بأن الجميع يعرفه وحتى المشجعين منحوه لقب زيدان، نظراً لملامح الشبه الكبيرة مع نجم منتخب فرنسا السابق، وتحدث لـ"العربي الجديد" عن تجربته الخاصة مشجعاً للجزائر في بطولة كأس العرب 2025، وعن الفعاليات الكبيرة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة وستستمر حتى 18 من الشهر الحالي موعد المباراة النهائية.

وقال المشجع الجزائري: "بدايةً أنا زيزو الجزائري أو خليفة زيدان، حاضر هنا لدعم منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، كما أرحب بجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة. أتمنى أن تكون كل النتائج في خدمة منتخب الجزائر، وأتوقع أن يكون النهائي بين المنتخبين الجزائري والفلسطيني، خصوصاً بعد فوز منتخب فلسطين في المواجهة الأولى على منتخب قطر".

وبالنسبة لأفضل لاعب جزائري متوقع في بطولة كأس العرب، قال المُلقب بزيدان "أفضل نجم جزائري متوقع هو لوكا زيدان. وأتوقع أن يصل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية، خصوصاً بعد حصد لقب بطولة كأس العرب في عام 2021. الأجواء في قطر رائعة جداً، وكل الوفود العربية كانت ضيفة شرف في هذه النسخة في قطر، والأجواء ستُصبح أقوى وأجمل في المباريات القادمة".

وعن حصوله على لقب زيدان، قال المشجع الجزائري "أنا أشبهه كثيراً، أشبه زيدان كثيراً، أنا معروف في الجزائر وفي الوطن العربي، جميع الصحف الرياضية تحدثت عني، وهناك قنوات عربية وأجنبية وفرنسية تحدثت عن شبهي الكبير بالنجم زيدان، والتشبيه جاء أيضاً لأن زيدان صاحب أصول جزائرية، وهذا ما جعل الجميع يمنحني هذا اللقب".