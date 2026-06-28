زيدان إقبال.. موهبة عراقية استلهمت أسلوب برشلونة في مونديال 2026

- تألق زيدان إقبال، لاعب وسط نادي أوتريخت الهولندي، كالنقطة المضيئة الوحيدة في خسارة منتخب العراق أمام السنغال بخمسة أهداف، حيث أظهر لمسة فنية رائعة في الملعب. - إقبال، الذي وُلد في مانشستر لأب باكستاني وأم عراقية، تأثر بأسلوب لاعبين مثل تياغو ودي يونغ، ويتميز بأسلوبه الخاص الذي يمزج بين الإبداع والتقليد. - بدأ مسيرته الاحترافية مع مانشستر يونايتد في 2021، وانتقل إلى أوتريخت في 2023، ليصبح القلب النابض لمنتخب العراق.

كان تألق زيدان إقبال (23 عاماً)، هو النقطة المضيئة الوحيدة في ليلةٍ ثقيلة على منتخب العراق، بعدما امتلأ ملعب تورنتو بآلاف المشجعين الذين تابعوا خسارة قاسية أمام السنغال بخمسة أهداف من دون رد، مساء الجمعة، في ختام مواجهات "أسود الرافدين" بدور المجموعات لكأس العالم 2026.

وإذا كان أيمن حسين يجسد الفخر العراقي بقصته الملهمة في التغلب على المحن، فإن إقبال يمثل الإبداع، من خلال لمسته الفنية الرائعة على الكرة. وباسم كهذا (يشبه اسم أسطورة فرنسا زيد الدين زيدان)، كان من المقدر للاعب خط وسط نادي أوتريخت الهولندي، أن يكون نجماً يتمتع بأسلوب مميز في التعامل مع الكرة. وفي تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، الأحد، قال زيدان إقبال: "لاعبي المفضل على مر العصور هو زين الدين زيدان، وذلك بفضل والدي. كنت أشاهده وأنا صغير، ولدينا الاسم نفسه"، لكن أكد أن اللاعبين الذين ألهموه في صغره، هم من برشلونة.

وأوضح إقبال قائلاً "كنت أشاهد تياغو في برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ. إنه لاعب رائع، وأحاول أن أبني أسلوب لعبي على أسلوبه. أما الآن، فيُعتبر دي يونغ لاعباً مذهلاً. هناك العديد من اللاعبين، لكنني أتميز بأسلوبي الخاص؛ أستطيع أن أفعل الأشياء بطريقة مختلفة. يمكنك دائماً محاولة تقليد شخص ما، لكن أفضل نسخة هي أن تكون أنت". وأضاف النجم العراقي، الذي خرج من كأس العالم بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث أمام النرويج وفرنسا والسنغال: "أحاول أن أبني أسلوب لعبي على أسلوب دي يونغ، لكنني أحاول أيضاً إضافة ما أستطيع".

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ويمتلك زيدان إقبال تنوعاً في القدوة والخلفية، فهو ولد ونشأ في مانشستر لأب باكستاني وأم عراقية، كما أنه وقّع أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد عام 2021 وهو في الثامنة عشرة من عمره، حين كان لا يزال في أكاديمية النادي للشباب، وخاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع "الشياطين الحمر" في العام نفسه، لكنه انتقل إلى أوتريخت عام 2023. واليوم، وفي عمر 23 عاماً فقط، وبلمسته التي تمنح الإبداع داخل الملعب، يبقى إقبال القلب النابض في وسط ميدان منتخب العراق، لاعباً يستمتع باللعب، ويملك ذائقة فنية في اختيار قدوته.