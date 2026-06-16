زيدان إقبال قبل مواجهة النرويج: نريد صناعة المفاجأة

- زيدان إقبال، نجم منتخب العراق، متحمس لمواجهة النرويج في كأس العالم 2026، ويعتبر تسجيله هدفه الأول مع العراق ضد إندونيسيا لحظة لا تُنسى، حيث استعد للمونديال بتدريبات فردية حتى في أيام إجازته. - إقبال، الذي انضم لمانشستر يونايتد في سن الثامنة، عاش حلم طفولته بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وتدرب بجانب كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه بالشخص اللطيف والهادئ. - رغم وقوع العراق في "مجموعة الموت" مع النرويج وفرنسا والسنغال، يرى إقبال الفرصة لاختبار الفريق أمام لاعبين عالميين، مؤكداً على روح القتال والمفاجأة.

أكد نجم منتخب العراق، زيدان إقبال (23 عاماً) أنه متحمّس للغاية، قبل انطلاق مشوار "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026، عندما يواجهون نظيرهم النرويجي، فجر يوم الأربعاء (الساعة 1 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وفي حوار مع شبكة سكاي سبورتس الإنكليزية، أمس الاثنين، تحدّث إقبال، الذي يلعب الآن لنادي أوتريخت الهولندي، عن إحساسه بعد تسجيله هدفه الأول مع منتخب العراق، والذي كان ضد إندونيسيا خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026: "بصراحة، كان شعوراً لا يُصدق. كان تسجيل ذلك الهدف أشبه بالحلم، لأنه ما كنت أنتظره". وحول تحضيراته للمونديال، أضاف أيضاً: "حرصت على أن أكون في كامل لياقتي. حتى في أيام إجازتي، كنت أتدرب بشكل فردي في مانشستر".

وانضم إقبال إلى مانشستر يونايتد في سن الثامنة، وقضى 12 عاماً في النادي، وعن هذا تابع: "أستطيع القول إنني عشت حلم طفولتي". في عام 2021، وفي سن الثامنة عشرة فقط، شارك لأول مرة مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا ضد يونغ بويز السويسري: "ربما كان ذلك من أفضل أيام حياتي. لم أتوقع المشاركة. كنت أظن أنني سأقوم بالإحماء، ثم أجلس وأشاهد المباراة"، لكن بدلاً من ذلك، تم إشراكه في اللحظات الأخيرة.

وأتيحت لإقبال فرصة التدرب إلى جانب أحد أبرز اللاعبين على مرّ التاريخ، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعن هذه اللحظة أردف: "رغم عقليته الكبيرة، وتركيزه، وجديته في التعامل مع الأمور، لكنه أيضاً شخص لطيف وهادئ للغاية. عندما يسألني الناس عن حاله وهل يتحدث إلى اللاعبين، أجيب بالإيجاب. إنه مثل أي شخص آخر. إنه شخص هادئ".

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وعن الوقوع بمجموعة قوية في المونديال، إلى جانب النرويج وفرنسا والسنغال، قال إقبال: "لم تكن القرعة رحيمةً بنا. وقعنا في مجموعة الموت". ويبدأ العراق مشواره بمواجهة النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، قبل أن يواجه فرنسا القوية ومن بعدها السنغال وصيف أمم أفريقيا. ويُفضل مدرب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد، تسمية هذه المجموعة بمجموعة الإثارة أو مجموعة الفرص، وهذا ما يُفضله إقبال أيضاً، موضحاً: "بوصفنا فريقاً، جميعنا مقاتلون. لذا نريد صناعة المفاجأة. لا أحد يتوقع منا التأهل من المجموعة، لذا فالضغط علينا أقل. ربما أُفضل مجموعة كهذه لأنها تُتيح لك اختبار نفسك أمام لاعبين من الطراز الرفيع، ومقارنة مستواك بمستواهم. عليك دائماً أن تثق بنفسك".