زيدان إقبال في الرديف: مدرب أوتريخت يشرح أسباب القرار الصارم

- انتقد رون يانس، مدرب أوتريخت، اللاعب زيدان إقبال بسبب ضعف التزامه في التدريبات قبل سفره لمعسكر منتخب العراق، مما أدى إلى إعادته للفريق الرديف واستبعاده من مواجهة ريال بيتيس في الدوري الأوروبي. - أشار يانس إلى أن زيدان كان يعيش حالة من الخيبة، مما أثر على أدائه، وأكد على ضرورة إعادة ضبطه قبل العودة للمشاركة مع الفريق الأول. - انتقد يانس لاعبيه لارتدائهم أحذية غير مناسبة، مما أثر على أدائهم في المباراة ضد تيلستار، مشيراً إلى تكرار المشكلة في مباريات سابقة.

انتقد المدير الفني لنادي أوتريخت الهولندي، رون يانس (67 عاماً)، لاعب فريقه الدولي العراقي، زيدان إقبال (22 عاماً)، وقرر إعادته للفريق الرديف بشكل مؤقت، وذلك بسبب سلوكه خلال الفترة الأخيرة قبل انتقاله لمعسكر منتخب بلاده الذي واجه الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي الخاص بتصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام القادم.

وقال رون يانس في تصريحات نشرتها صحيفة تليغراف الهولندية، أمس الأحد، عقب تعادل فريقه أوتريخت مع مضيفه تيلستار بنتيجة هدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الهولندي لكرة القدم، رداً على سؤال عن سبب استبعاد زيدان إقبال من المباراة: "الأمر مرتبط بالأسبوع الذي سبق سفره إلى العراق، لقد قدّم أسبوعاً ضعيفاً في التدريبات وأظهر القليل من الالتزام، وبعد المباريات لم يكن حاضراً بشكل فعال مع الفريق".

وواصل مدرب أوتريخت حديثه عن السبب الحقيقي الذي دفعه لإعادة زيدان إقبال إلى فريق الرديف واستبعاده من تشكيلة الفريق التي ستواجه ريال بيتيس الإسباني في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي ليغ يوم الخميس القادم، قائلاً: "زيدان كان يعيش حالة من الخيبة، وهذا لا يمكن قبوله، يمكن أن تشعر بذلك ليوم أو يومين، لكن ليس لفترة أطول، يحتاج لإعادة ضبط ولن يرافقنا إلى إسبانيا لخوض مواجهة الدوري الأوروبي أمام فريق ريال بيتيس".

ولم يكن زيدان إقبال اللاعب الوحيد الذي واجه انتقادات رون يانس، إذ انتقد المدرب لاعبيه بعد التعادل بسبب ارتدائهم أحذية غير مناسبة لملعب المباراة، في تصريحات غريبة قال فيها: "لا أفهم هذا أبداً، كان لدينا الكثير من الفرص ولم نستثمر أياً منها بشكل صحيح، وإذا حصل أي لاعب على فرصة للتسجيل، كانت تنزلق قدماه بسبب الحذاء الذي يرتديه، وهذا يثير غضبي بشدة، يجب أن تسألوا اللاعبين عن ذلك، لا أستطيع تفسيره، في مباراة خارج ملعبنا ضد سيرفيت واجهنا المشكلة نفسها، وغالباً ما يتعلق الأمر باللاعبين على الأطراف".

ويجدر ذكر أن زيدان إقبال شارك في سبع مباريات مع فريق أوتريخت الأول وفي ثلاث مع تشكيلة الرديف منذ انطلاق منافسات الموسم الكروي الجاري، دون تسجيل أي هدف، مع الإشارة إلى أن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق شارك في مواجهتي منتخب بلاده ضد الإمارات في الملحق الآسيوي بديلاً، وساهم في وصول "أسود العراق" إلى الملحق العالمي بفضل نتيجة المباراتين (3-2).