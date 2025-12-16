زيدان إقبال خارج حسابات أوتريخت.. والرحيل يلوح في الأفق

- زيدان إقبال، لاعب أوتريخت الهولندي، يقترب من الرحيل في الانتقالات الشتوية بسبب تراجع دوره وعدم رضاه عن وضعه الحالي، وفقاً لمدرب الفريق رون يانس. - إقبال، الذي انتقل من مانشستر يونايتد بدعم من المدرب السابق إريك تين هاغ، أصبح خارج الحسابات الفنية وأُعيد إلى فريق الشباب، مما دفع النادي للبحث عن حل جديد. - اللاعب العراقي يسعى للحصول على دقائق لعب أكبر استعداداً لاستحقاقات منتخب العراق في ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

بات الدولي العراقي، زيدان إقبال (22 عاماً)، قريباً من الرحيل عن صفوف أوتريخت الهولندي، بعدما أقرّ مدرب الفريق، رون يانس، بأن النادي سيفتح باب البحث عن حل جديد للاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع دوره، وعدم شعوره بالرضا عن وضعه الحالي.

وكان إقبال قد انتقل إلى أوتريخت قبل عامين، قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل نحو مليون يورو، بدعم من المدرب السابق لـ"الشياطين الحمر"، الهولندي إريك تين هاغ، الذي أوصى ناديه السابق باللاعب الشاب. وقال رون يانس، في تصريحات نقلتها صحيفة دي تلغراف الهولندية، اليوم الثلاثاء: "علينا أن ننظر في الأمر، خلال يناير/ كانون الثاني المقبل. نعتقد أن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو التوصل إلى خيار آخر. بإمكانه (إقبال) البحث عن نادٍ جديد".

وأضاف المدرب أن إقبال أصبح خارج الحسابات الفنية بشكل متزايد هذا الموسم، وقد أُعيد أخيراً إلى فريق الشباب، بسبب مشكلات تتعلق بالدافعية، موضحاً: "في الفترة الأخيرة شعرت بأن تركيزه لم يكن حاضراً بالكامل، لكنني لم أواجه معه أي مشكلات انضباطية. هو لاعب جيد، لكننا نرغب أيضاً في منح مساحة أكبر للاعبين من أكاديميتنا، مثل فان أوميرين وأغوغيل، ليقتربوا من الفريق الأول، وهذا يتطلب إخلاء أماكن. زيدان لا يشعر بالسعادة في دوره الحالي، ومِن ثمّ علينا البحث عن حل آخر".

وخاض إقبال 47 مباراة بقميص أوتريخت، سجل خلالها هدفاً واحداً، ويُدرك اللاعب أهمية الحصول على دقائق لعب أكبر، وخصوصاً مع ارتباطه باستحقاقات منتظرة مع منتخب العراق الذي يستعد لخوض ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في مارس/ آذار المقبل، أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، لحجز بطاقة العبور إلى مونديال أميركا وكندا والمكسيك.