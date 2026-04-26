زيدان إقبال بين تحدي أوتريخت وتمثيل العراق في كأس العالم

يعيش النجم العراقي زيدان إقبال (22 عاماً) وضعاً لافتاً داخل نادي أوتريخت الهولندي، حيث يشارك حالياً مع الفريق الرديف يونغ أوتريخت رغم تطلعه إلى الحضور مع المنتخب العراقي وخوض نهائيات كأس العالم هذا الصيف.

ويخوض إقبال تدريباته ومبارياته مع رديف النادي الهولندي بعد استبعاده من الفريق الأول بقرار من المدرب رون يانز لأسباب انضباطية قبل نهاية العام الماضي. وبحسب موقع فوتبولبريميير الهولندي، يواصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً المشاركة بانتظام مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الأولى الهولندي رغم الاستبعاد، حيث خاض حتى الآن 11 مباراة في البطولة، كما شارك مؤخراً دقائق بديلاً في مواجهة فريقه أمام دين بوش. من جانبه، أكد مدرب فريق رديف أوتريخت مارك أوتن أن النادي يسعى لمساعدة إقبال على استعادة جاهزيته، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية، قائلاً إن اللاعب يمتلك الجودة اللازمة للعودة إلى مستواه الطبيعي والمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وأضاف أوتن أن إقبال كان ضمن المنتخب العراقي خلال فترة التصفيات التي شهدت تأهل الفريق للمونديال، وأنه في الظروف الطبيعية، يُفترض أن يكون حاضراً في قائمة "أسود الرافدين" في البطولة المقبلة، معرباً عن أمله في أن يستعيد مستواه تدريجياً عبر المشاركة المستمرة. وأشار المدرب إلى أن دور النادي لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يشمل أيضاً تطوير اللاعبين ومنحهم الفرص للعودة إلى أعلى المستويات، وهو ما ينطبق على حالة إقبال في هذه المرحلة. وكان إقبال قد حضر مع المنتخب العراقي خلال لقاء الملحق العالمي المؤهل للمونديال الذي انتصر فيه "أسود الرافدين" على بوليفيا 2-1 في الأول من إبريل/نيسان الجاري.