زياش يقترب من حلم العودة إلى أوروبا بوجهة مفاجئة تجمعه بنجم الجزائر

- يواجه حكيم زياش تحديات في مسيرته بعد انتهاء عقده مع الدحيل القطري، حيث لم ينجح في الانضمام لنادٍ أوروبي جديد بسبب خلافات مالية وطبية، لكنه يقترب من الانضمام لنادي كلوج الروماني. - تراجع مستوى زياش بسبب الإصابات أثر على أدائه في الأندية التي لعب لها بعد تشلسي، مثل غلطة سراي والدحيل، وقد تكون خطوة الانتقال إلى الدوري الروماني فرصة لاستعادة مستواه. - يسعى زياش للعودة إلى تشكيلة منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية، بعد تألقه في مونديال قطر 2022.

يعيش النجم المغربي، حكيم زياش (32 عاماً)، فترة صعبة في مسيرته الاحترافية، بعدما وجد نفسه دون نادٍ، منذ انتهاء عقده مع نادي الدحيل القطري الصيف الماضي، لكن يبدو أنه بات على وشك تحقيق حلمه بالعودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة غير متوقعة. وتأتي هذه المرحلة المعقدة لزياش بعد تجربتين قصيرتين وغير ناجحتين في كلٍ من تركيا وقطر، إذ فشل اللاعب في استعادة مستواه الذي عرف به أيام تألقه مع أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنكليزي.

ورغم رغبة زياش القوية في العودة إلى الدوريات الأوروبية، فإن مفاوضاته مع نادي إلتشي الإسباني، خلال "الميركاتو" الصيفي الأخير لم تُكلَّل بالنجاح، بعد أن كان قريباً من الانضمام إليه في اللحظات الأخيرة. ويُرجع مقربون من اللاعب فشل الصفقة إلى خلافات تتعلق بالراتب وبعض التفاصيل الطبية. ولم يثنِ تعثر المفاوضات زياش عن قراره بالعودة إلى أوروبا، وواصل سعيه لإيجاد نادٍ يمنحه فرصة جديدة لإحياء مسيرته.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، نقلاً عن مصادر رومانية، أن النجم المغربي بات على وشك تحقيق حلمه بالعودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة غير متوقعة، إذ يسعى نادي كلوج الروماني إلى التعاقد معه، في صفقة وُصفت بـ"المفاجأة الكبرى"، ومن المنتظر أن يُعلن عنها رسمياً يوم الاثنين المقبل، إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وفي حال نجاح المفاوضات وإتمام الصفقة، سيجتمع زياش بلاعب ليستر سيتي السابق، الجزائري إسلام سليماني (37 عاماً)، الذي قرر بدوره خوض تجربة جديدة مع نادي كلوج الروماني، بعدما عاد لفترة قصيرة إلى البطولة الجزائرية، عبر بوابة ناديه السابق شباب بلوزداد، قبل أن يقرر العودة مجدداً إلى أوروبا، بعد أن وجد في الدوري الروماني محطة مناسبة لاستئناف مسيرته في القارة العجوز.

ويعيش زياش، الذي تألق سابقاً بقميصي أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنكليزي، فترة فراغ كروي، منذ نهاية عقده مع نادي الدحيل القطري في يوليو/تموز الماضي، بعد تجربة قصيرة لم تتجاوز ستة أشهر. وكان اللاعب قد انضم إلى الدحيل بعد فسخ عقده مع غلطة سراي التركي، غير أن الإصابات المتكررة والتراجع البدني حدّا من قدرته على الاستمرار في المستوى العالي، الذي اشتهر به خلال سنواته الذهبية في هولندا وإنكلترا.

يُذكر أن تشلسي كان قد تعاقد مع زياش في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو، بعد مسيرة مميزة مع أياكس، الذي اشتهر معه بتمريراته الدقيقة وقدرته على صناعة اللعب من الأطراف، إلا أن تجربته في "ستامفورد بريدج" لم تكن موفقة، إذ لم يتمكن من حجز مكان أساسي في الفريق، ليبدأ سلسلة من الانتقالات غير المستقرة انتهت بخروجه من المشهد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

ورغم أن الانتقال إلى الدوري الروماني يُعد خطوة مفاجئة، فإنه قد يمثل فرصة أمام زياش لاستعادة بريقه، والثقة في النفس، بعيداً عن ضغوط الدوريات الكبرى. ووفق المصادر نفسها، فإن اللاعب يقضي حالياً فترة راحة في هولندا، إذ شوهد هذا الأسبوع في محكمة أمستردام لحضور جلسة دعم لصديقه الهولندي، كوينسي بروميس.

وعلى الصعيد الدولي، يسعى حكيم زياش إلى استعادة مستواه الفني والبدني، من أجل العودة إلى تشكيلة منتخب المغرب، الذي ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026، إضافة إلى مشاركته المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية، التي ستستضيفها بلاده، إذ يُعد "أسود الأطلس" من أبرز المرشحين للفوز باللقب على أرضهم. وتُعد هذه الدوافع حافزاً قوياً لزياش للعودة إلى أوروبا، واسترجاع تنافسيته، من أجل ضمان مكان ضمن كتيبة المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، الذي أكد مؤخراً أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام زياش، طالما استعاد جاهزيته ومستواه المعهود.

وكان زياش أحد أبرز نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، حين ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بوصول "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي، كأول منتخب أفريقي وعربي يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة، مقدّماً مع زملائه واحدة من أجمل صفحات كرة القدم المغربية والعربية على الإطلاق.