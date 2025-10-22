زياش يقترب من الوداد.. صفقة تُشعل الشارع الكروي المغربي

- يقترب حكيم زياش، نجم منتخب المغرب، من الانضمام إلى نادي الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر مفاجأة الموسم نظرًا لقيمته الفنية ومكانته المرموقة. - توصل زياش إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة الوداد لارتداء قميص النادي حتى نهاية الموسم، بهدف تعزيز الفريق في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مع توقع توقيع العقد رسميًا قريبًا. - ينتظر مشجعو الوداد بفارغ الصبر الإعلان الرسمي، مع احتمال حضور زياش مباراة "الديربي" ضد الرجاء الرياضي، مما يزيد من حماس الجماهير لرؤية نجمهم المفضل.

أشعل خبر اقتراب نجم منتخب المغرب لكرة القدم حكيم زياش (32 عاماً) من الانضمام إلى نادي الوداد الرياضي، في صفقة انتقال حر، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ اعتبره روادها مفاجأة الموسم، نظراً للقيمة الفنية والمكانة المرموقة التي يحتلها نجم تشلسي الإنكليزي السابق في قلوب الجماهير المغربية والعربية.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، من مصدر مقرب إلى نادي الوداد الرياضي، والذي رفض ذكر اسمه، فقد توصل النجم المغربي إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة النادي الأحمر، من أجل ارتداء قميصه إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك بغرض منح قيمة إضافية لممثل الكرة المغربية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف". وتابع قائلاً: "لقد اتفق رئيس نادي الوداد الرياضي، هشام آيت منا (53 عاماً)، مع حكيم زياش على جميع التفاصيل المتعلقة بتوقيع العقد، ولم يتبقَ سوى إعلان ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، دون استبعاد توقيع العقد رسمياً في هولندا، حيث يقيم النجم المغربي".

وفي انتظار الإعلان الرسمي، يواصل اسم حكيم زياش تصدر "التريند" في مختلف المنصات، إذ عبّر الآلاف من مشجعي الوداد ومتابعي الكرة المغربية عن سعادتهم الغامرة، وحماسهم برؤية حكيم زياش يرتدي قميص الوداد الرياضي، فيما اعتبر آخرون هذه الخطوة صفقة الموسم الكروي بكل المقاييس.

ولم يخفِ مصدر "العربي الجديد" في حديث خاص احتمال حضور حكيم زياش الأسبوع المقبل إلى الدار البيضاء، من أجل حضور مباراة "الديربي" ضد الغريم التقليدي، الرجاء الرياضي، يوم الأربعاء المقبل، وهي المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس بالدوري المغربي، قبل الالتحاق بتدريبات النادي الأحمر.

وتنتظر الجماهير الودادية بشغف كبير إعلان توقيع العقد رسمياً مع حكيم زياش، أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب أسود الأطلس، إذ يعد أحد صُنّاع ملحمة مونديال قطر 2022، بعد بلوغ المربع الذهبي في إنجاز تاريخي وغير مسبوق للكرة المغربية والعربية.