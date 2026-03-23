زياش يفرح الطفل يونس... وجماهير الوداد تحتفل به

- خطف الطفل المغربي يونس الأضواء في الدار البيضاء بعد رحلة طويلة من وجدة للقاء نجمه المفضل حكيم زياش، حيث قطع أكثر من 600 كيلومتر لتحقيق حلمه، مما أبرز القصة الإنسانية على هامش مباراة الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي. - التقى يونس بزياش الذي خصص له وقتاً خاصاً، حيث تبادلا الحديث والتقطا الصور، ولعبا الكرة معاً رغم أن يونس كان يحمل عكازين، مما أظهر تأثير اللاعبين الإيجابي على الأجيال الصاعدة. - رغم القصة المؤثرة، ودع الوداد المسابقة بعد تعادله 2-2 مع أولمبيك آسفي، الذي استفاد من فارق الأهداف خارج الديار، بينما سجل زياش هدفاً مميزاً في آخر الدقائق.

خطف الطفل المغربي يونس الأضواء في الدار البيضاء، بعدما تحولت رحلته الطويلة إلى واحدة من أبرز القصص الإنسانية على هامش مباراة الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إذ قطع أكثر من 600 كيلومتر قادماً من وجدة لتحقيق حلمه بلقاء نجمه المفضل حكيم زياش بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

ولم تكن رحلة يونس عادية، خاصة بالنسبة لطفل في مثل سنه، إذ تحمل عناء السفر الطويل مدفوعاً بشغف كروي كبير، قبل أن يصل إلى مقر إقامة الفريق الأحمر، حيث تحول الحلم إلى واقع، بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع اللاعب الذي طالما تابعه عبر الشاشات، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب مع رئيس النادي هشام آيت منا.

وحرص زياش أمس الأحد على منح الطفل وقتاً خاصاً، فتبادل معه الحديث والتقط صوراً تذكارية وهو يرتدي قميص منتخب المغرب، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً، واعتبر رسالة قوية حول تأثير اللاعبين على الأجيال الصاعدة، بعيداً عن ضغوط المنافسات ونتائج المباريات، قبل أن يتبادل معه الكرة في أرضية الميدان رغم أنّ يونس كان يحمل عكازين، ليهز الشباك وتحتفل به جماهير فريق الوداد.

When a champion meets a champion ❤️#DimaWydad pic.twitter.com/DvroAKXwp1 — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) March 22, 2026

وبعيداً عن القصة المؤثرة، كانت المواجهة الكروية تحمل طابعاً سلبياً بالنسبة للوداد، إذ ودع المسابقة رغم تعادله 2-2 على ملعب محمد الخامس، بعدما استفاد أولمبيك آسفي من فارق الأهداف خارج الديار، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، مع العلم أن زياش سجل خلالها هدفاً مميزاً في آخر الدقائق من ضربة حرة بطريقة رائعة.