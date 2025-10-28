- يشهد ديربي المغرب الكبير بين الوداد والرجاء حالة من الاشتعال، مع اهتمام إعلامي وجماهيري غير مسبوق، خاصة بعد انضمام النجم حكيم زياش إلى الوداد، مما يزيد من حماس الجماهير وتوقعاتهم. - تتوقع وسائل الإعلام امتلاء ملعب مركب محمد الخامس بأكثر من 50 ألف متفرج، وسط ضغط كبير على سوق التذاكر ومحاولات من السوق السوداء للاستحواذ عليها، مما يضع الخلية التنظيمية أمام تحديات كبيرة. - وضعت السلطات خطة أمنية واسعة تشمل نشر أربعة آلاف عنصر أمن لتأمين المباراة، مع نقاط تفتيش ومراقبة صارمة، لضمان سلامة الجماهير وانسيابية الحركة.

يعيش ديربي المغرب الكبير بين ناديي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي حالة من الاشتعال، قبل انطلاق صافرة البداية المنتظرة غداً الأربعاء على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس المحتلة. ولا يتعلق الحدث هذه المرة فقط بالمواجهة التقليدية التاريخية بين قطبي الكرة المغربية، بل يتجاوز ذلك إلى حالة اهتمام إعلامي وجماهيري غير مسبوقة، زاد حدتها انضمام النجم العالمي حكيم زياش (32 عاماً)، أحد أبرز نجوم الملحمة المونديالية في قطر 2022، إلى صفوف النادي الأحمر.

وتتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية تفاصيل التحضيرات المكثفة التي تسبق الديربي، وسط توقعات بامتلاء مدرجات المركب بأكثر من 50 ألف متفرج، ما ينذر بأجواء ساخنة لا تقل حرارة عن التنافس التاريخي بين الفريقين. وانعكس هذا الإقبال الكبير بشكل واضح على سوق التذاكر، التي تشهد ضغطاً هائلاً من جماهير الناديين، في مقابل محاولات تجار السوق السوداء الاستحواذ على كميات كبيرة منها، لإعادة بيعها بأسعار خيالية. وهو ما يضع الخلية التنظيمية أمام مسؤولية التعامل بحزم لمنع الانفلات والسيطرة على عمليات التداول.

في الجانب الأمني، شرعت السلطات في تنزيل خطة أمنية واسعة النطاق تشمل نشر حوالي أربعة آلاف عنصر أمن لتأمين المباراة داخل الملعب وخارجه. وتشمل هذه الخطة نقاط تفتيش متعددة، ومراقبة صارمة لمنافذ الدخول، وتنسيقاً ميدانياً مع مختلف الجهات، من أجل ضمان انسيابية الحركة وسلامة الجماهير. وفي خضم هذا المشهد المشتعل، يبرز اسم حكيم زياش أيقونةَ الحدث. فقد أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن نجم منتخب المغرب السابق ونادي تشلسي الإنكليزي سيحضر الديربي من المدرجات، ليكون "عريس الديربي" حتى قبل دخوله الرسمي إلى تشكيلة المدرب محمد أمين بنهاشم (50 عاماً).

ورغم عدم حصوله بعد على الرخصة الرسمية للمشاركة من رابطة الدوري المغربي، إلا أن وجوده في المدرجات يحمل رمزية عاطفية كبيرة لجماهير الوداد التي تنتظر بشغف لحظة ظهوره إلى جانب القائد الجديد داخل الميدان. وسيعيد التحاق زياش بالوداد جمعه مع نور الدين أمرابط (38 عاماً)، زميله السابق في صفوف المنتخب المغربي خلال فترة المدرب الفرنسي هيرفي رينار (57 عاماً)، ما يفتح باباً واسعاً أمام توقعات جماهيرية كبيرة بشأن ما يمكن أن يقدمه الثنائي معاً على أرض الملعب.