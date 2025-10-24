زياش في الوداد لاستعادة ذكريات النجومية ومونديال 2026 حلمٌ يراوده

- أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي عن تعاقده مع النجم حكيم زياش حتى عام 2027، بعد رحيله عن نادي الدحيل القطري، ليخوض تجربته الأولى في الدوري المغربي ويستعيد بريقه للمشاركة في كأس العالم 2026. - رحب النادي بلاعبه الجديد عبر منشور على فيسبوك، مشيراً إلى أن زياش يسعى لاستعادة ثقة المدرب وليد الركراكي، بعد أن كان عنصراً أساسياً في إنجاز المغرب التاريخي في مونديال قطر 2022. - زياش، الذي وُلد في هولندا، مثّل المغرب في 64 مباراة دولية، وسبق له اللعب مع أياكس وتشلسي وغلطة سراي والدحيل.

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، فجر الجمعة، تعاقده رسمياً مع النجم السابق لأياكس أمستردام وتشلسي، حكيم زياش (32 عاماً)، بعدما وقّع الدولي المغربي مع الفريق العريق عقداً يمتد حتى عام 2027، وهو الذي كان لاعباً حراً خلال الفترة الماضية من رحيله عن نادي الدحيل القطري.

ورحّب نادي الوداد بلاعبيه الجديد من خلال منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إلى جانب صورة له بقميص الفريق الجديد، وكتب: "ها هو الساحر قد وصل! العالم كان ينتظر... إنه هنا"، وبذلك ضم الوداد زياش رسمياً، والذي سيخوض تجربته الأولى في مسابقة الدوري المغربي، في الوقت الذي يهدف فيه النجم المخضرم إلى استعادة ثقة المدرب وليد الركراكي، من أجل حلمُ المشاركة في كأس العالم 2026 مع المنتخب المغربي، إذ يسعى لإظهار بريقه وتألقه من بوابة الملاعب المحلية، بعدما كان عنصراً أساسياً في إنجاز "أسود الأطلس" التاريخي في مونديال قطر 2022، حين بلغ المنتخب نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

وكان "العربي الجديد"، قد أكد في وقتٍ سابق، ووفقاً لمصدر مقرب إلى نادي الوداد الرياضي، رفض ذكر اسمه، الأربعاء الماضي، بأن النجم المغربي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة النادي الأحمر، من أجل ارتداء قميصه إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك بغرض منح قيمة إضافية لممثل الكرة المغربية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف"، وتابع قائلاً: "لقد اتفق رئيس نادي الوداد الرياضي، هشام آيت منا (53 عاماً)، مع حكيم زياش على جميع التفاصيل المتعلقة بتوقيع العقد، ولم يتبقَ سوى إعلان ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، دون استبعاد توقيع العقد رسمياً في هولندا، حيث يقيم النجم المغربي".

ووُلد زياش في مدينة درونتن الهولندية، ومثّل منتخب المغرب في 64 مباراة دولية سجّل خلالها 25 هدفاً، وتدرّج في أكاديمية هيرنفين بعدما بدأ مسيرته الاحترافية، ثم لعب لفرق تفينتي (2014-2016)، وأياكس أمستردام (2016-2020)، وأحرز 49 هدفاً في 165 مباراة، قبل أن ينتقل إلى تشلسي (2020-2023) يشارك في 107 مباريات، ثم لعب مع غلطة سراي التركي (2023-2025)، وأخيراً مع الدحيل القطري، الذي انتهى عقده معه في 30 يونيو/حزيران الماضي.