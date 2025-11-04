زياش ضمن القائمة الموسعة لرديف المغرب: هل يكون مفاجأة كأس العرب؟

- فتح المدرب طارق السكتيوي الباب أمام مشاركة حكيم زياش في كأس العرب بشرط استعادة جاهزيته الفنية والبدنية، حيث أدرج اسمه في القائمة الموسعة لمنتخب رديف المغرب. - عودة زياش للمنتخب مرتبطة بانتظامه في التدريبات والمباريات الودية، مع احتمالية مشاركته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لاستعادة مستواه تدريجياً. - زياش قُدم في مباراة الوداد واتحاد طنجة وسط احتفالات، ويخضع لبرنامج خاص لرفع جاهزيته بعد غيابه عن المنافسات منذ تجربته مع الدحيل القطري.

فتح المدير الفني لمنتخب رديف المغرب، طارق السكتيوي (48 عاماً)، الباب أمام مشاركة النجم الجديد لنادي الوداد الرياضي، حكيم زياش (32 عاماً)، في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها الدوحة القطرية ما بين الأول والثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن بشرط استعادة كامل جهوزيته الفنية والبدنية.

وأفادت معلومات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب رديف المغرب، والذي رفض ذكر اسمه، بأن المدرب طارق السكتيوي أدرج اسم حكيم زياش إلى القائمة الموسّعة المكونة من 50 لاعباً، بعد تعاقده مع نادي الوداد الرياضي أخيراً، وذلك تمهيداً لاستدعائه إلى القائمة النهائية التي سيعتمد عليها خلال بطولة كأس العرب، ويبقى ذلك مشروطاً بمدى استعادة كامل مؤهلاته الفنية والبدنية، رغم أن ذلك يبدو صعباً في ظل غياب صاحب الـ 32 عاماً عن المنافسة مدة طويلة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن عودة حكيم زياش إلى صفوف منتخب المغرب الرديف تظل مرتبطة بمعايير دقيقة، أبرزها انتظامه في التدريبات ومشاركته في بعض المباريات الودية، خاصة أن ظهوره الرسمي مع نادي الوداد الرياضي لن يكون قبل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. غير أن اللاعب قد تتاح له فرصة الظهور في منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية قبل الموعد المحدد سلفاً، وهو ما سيساعده في استعادة مؤهلاته الفنية والبدنية تدريجياً، تمهيداً لعودته إلى مستواه المعهود.

وجرى تقديم حكيم زياش خلال لقاء نادي الوداد الرياضي واتحاد طنجة، الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المغربي، وسط احتفالات صاخبة ابتهاجاً بقدومه إلى النادي الأحمر. كما يخضع حالياً لبرنامج خاص يهدف إلى رفع جهوزيته البدنية تدريجياً، خاصة أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ نهاية تجربته السابقة مع نادي الدحيل القطري.

وجدير بالذكر أن المدرب طارق السكتيوي يعول على مجموعة من نجوم منتخب المغرب السابقين، من أجل تقديم الإضافة المطلوبة في بطولة كأس العرب في قطر، من أبرزها يونس عبد الحميد وعبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي وكريم البركاوي وطارق تيسودالي، مع دمج هؤلاء مع الأسماء البارزة التي برزت في بطولة أفريقيا للمحليين التي استضافتها كينيا وتنزانيا وأوغندا في شهر أغسطس/ آب الماضي.