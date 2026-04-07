زياش تحت تهديد علني من بن غفير بسبب تضامنه مع فلسطين

- تلقى حكيم زياش، نجم نادي الوداد المغربي، تهديداً من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - نشر زياش صورة لبن غفير على إنستغرام، منتقداً قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، متسائلاً عن التبريرات القانونية والأخلاقية لهذا القانون. - يُعرف زياش بدعمه للقضية الفلسطينية، حيث يعبر عن موقفه علناً، مما أثار ردود فعل واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية بشأن القرار الإسرائيلي الأخير.

تلقى نجم نادي الوداد المغربي حكيم زياش (33 عاماً)، تهديداً علنياً من قبل وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي توعد "أسد الأطلس" بدفع ثمن ما كتبه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن تضامنه المباشر مع الأسرى الفلسطينيين.

وذكر موقع "المغرب نيوز" بنسخته الإنكليزية، الثلاثاء، أن حكيم زياش قام بنشر صورة على حسابه في موقع "إنستغرام" تظهر إيتمار بن غفير، الذي كان سبباً وراء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ووجه النجم المغرب تساؤلاته حول التبريرات القانونية والأخلاقية لمثل هذه القوانين، مُضيفاً: "هل سيدّعي بن غفير هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

وأوضح الموقع المغربي أن إيتمار بن غفير قام بالهجوم المباشر على حكيم زياش عقب كتابة نجم الوداد لرسالته، بقوله: "لا يمكن للاعب معادٍ للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية علينا، ونحن لن نتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائنا. منذ أن توليت منصبي تغيرت السجون، وسأقوم بتطبيق القانون الجديد".

ويُعرف حكيم زياش بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية بعدما عبر عن ذلك علناً، سواء من خلال الرسائل التي يقوم بتوجيهها عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، أو من خلال التصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى تعبيره الدائم عن دعمه لأشقائه في فلسطين المحتلة، حيث ظهر في عدة مناسبات وهو يرتدي العلم الفلسطيني.

وذكر التقرير أن سبب رسالة زياش يعود إلى القرار الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي في أواخر شهر مارس/آذار الماضي ويقضي بالسماح بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى وبكل فلسطيني يدافع عن نفسه بالسلاح، الأمر الذي أثار ردات فعل واسعة لدى المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية، التي أعربت عن قلقها حيال مصير آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية، في ظل تقارير تتحدث عن تراجع في الظروف المعيشية والصحية داخل مراكز الاحتجاز.