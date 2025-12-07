- التقى وزير الشباب والرياضة القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ببعثة منتخب فلسطين في الدوحة، مشيداً بمكانة فلسطين في قلوب القطريين والعرب، ومعبراً عن فخره بأداء المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب 2025. - أكد الشيخ حمد على الدعم الذي يحظى به اللاعبون الفلسطينيون في قطر، مشيراً إلى إمكانية وصولهم إلى نهائي البطولة، بينما أشاد جبريل الرجوب بالنموذج الرياضي القطري الفريد في إدارة الفعاليات الرياضية. - اختتمت الزيارة بتقديم هدايا تذكارية للشيخ حمد وأمير قطر، تعبيراً عن الوحدة والفخر الوطني الفلسطيني.

التقى وزير الشباب والرياضة القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعثة منتخب فلسطين، اليوم الأحد، في العاصمة الدوحة، على هامش بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، مؤكداً عمق المكانة، التي تحتلّها فلسطين في قلوب القطريين والعرب، بحسب بيان نشره الاتحاد الفلسطيني للعبة على حسابه الرسمي.

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته بعثة "الفدائي" في مقر إقامتها: "نرحب بكم في بلدكم الثاني قطر.. فلسطين بالنسبة لنا قيمة عظيمة لا نستطيع تفسيرها، والشعب العربي، خاصة المقيمين في قطر، محبون لفلسطين بشكل كبير جداً، جمهور قطر كان متعاطفاً بقوة مع المنتخب الفلسطيني في مباراة الافتتاح، رغم أنها كانت مع المنتخب القطري، كلّ التهاني للفدائي على مستواه الفني المميز".

وتابع وزير الشباب والرياضة القطري: "أفتخر بمنتخب فلسطين، رغم كلّ الظروف، وإذا واصلتم بهذا العطاء فأنتم رقم صعب في البطولة، ولا أستبعد أن تكونوا أحد طرفي النهائي"، مؤكداً أن اللاعبين الفلسطينيين في قطر يحظون بكل الحقوق، التي تمكّنهم من ممارسة كرة القدم في هذا البلد العربي.

وعلى إثر هذا تفاعل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، مع هذه الزيارة قائلاً: "المنتخب الوطني يتشرف باستقبال الشيخ حمد بن خليفة، نحن نشيد بالنموذج الرياضي الفريد، الذي قدّمته قطر في إدارة الحركة الرياضية، سواء من خلال استضافة كأس العرب أو كأس العالم 2022. النموذج القطري يشكّل بوصلة وقدوة لا سابق لهما في العالم، وفخراً للعرب والمسلمين والآسيويين".

وأردف الرجوب: "وجود الشيخ حمد بيننا يحمل دلالات وطنية، وهو يمثّل ثقافة رياضية قطرية راقية في التعاطي مع الفوز والخسارة"، مستذكراً رسالة أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي حملت ترحيباً بالمنتخبات المشاركة في كأس العرب، وتهنئة لفلسطين بعد الفوز في مباراة الافتتاح، ليختم بالقول: "نحن فخورون بنتائج منتخبنا، فهو رمز للوحدة والكبرياء والعنفوان الوطني الفلسطيني".

وفي نهاية الزيارة، قدّم الرجوب هدية تذكارية، عبارة عن قميصين موقّعين من لاعبي المنتخب الفلسطيني، أحدهما لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والآخر لوزير الشباب والرياضة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كُتب عليهما: "من رفح والقدس إلى جنين الفلسطينية".