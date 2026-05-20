- نادي ناغوهيانغ الكوري الشمالي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للسيدات بعد فوزه على سوون إف سي الكوري الجنوبي 2-1، في مباراة تاريخية شهدت أول زيارة لفريق رياضي من كوريا الشمالية إلى الجنوب منذ ثماني سنوات. - المباراة أقيمت وسط أمطار غزيرة واهتمام جماهيري كبير، حيث افتتح سوون التسجيل قبل أن يعادل ناغوهيانغ النتيجة ويفوز بهدف كيم كيونغ يونغ. - رغم الحساسية السياسية، مرت المباراة بروح رياضية، وسيواجه ناغوهيانغ طوكيو فيردي بيليزي الياباني في النهائي.

بلغ نادي ناغوهيانغ الكوري الشمالي نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، بعدما قلب تأخره إلى فوز على مضيفه سوون إف سي الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1 الأربعاء في مدينة سوون، في مواجهة تاريخية شهدت أول زيارة لفريق رياضي من كوريا الشمالية إلى الجنوب منذ ثماني سنوات.

وأقيمت المباراة وسط أمطار غزيرة وأجواء مشحونة بالاهتمام الجماهيري والإعلامي، لكنها مرت بروح رياضية ومن دون أي أحداث تذكر، رغم الحساسية السياسية بين البلدين اللذين لا يزالان رسمياً في حالة حرب منذ خمسينيات القرن الماضي.

وافتتح سوون التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر اليابانية هاروهي سوزوكي في الدقيقة 49، مستفيدة من ارتباك دفاعي، قبل أن يرد الفريق الكوري الشمالي سريعاً بهدف التعادل عن طريق تشوي كوم أوك بعد ست دقائق فقط إثر ركلة حرة، وواصل إثرها ناغوهيانغ ضغطه حتى تمكنت كيم كيونغ يونغ من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67، بعدما تابعت كرة داخل المنطقة وحولتها برأسها إلى الشباك.

وأضاع سوون فرصة العودة في الدقائق الأخيرة بعدما أهدرت القائدة سو-يون جي ركلة جزاء، سددتها خارج المرمى رغم ذهاب الحارسة في الاتجاه المعاكس، وسيواصل الفريق الكوري الشمالي إقامته في كوريا الجنوبية استعداداً للمباراة النهائية السبت، حيث يلتقي طوكيو فيردي بيليزي الياباني الذي تأهل بدوره عقب فوزه على ملبورن سيتي الأسترالي 3-1.

وشهدت المواجهة اهتماماً كبيراً في كوريا الجنوبية، إذ بيعت أكثر من سبعة آلاف تذكرة خلال ساعات من طرحها، رغم أن الأحوال الجوية أدت إلى حضور أقل من المتوقع في مدرجات ملعب مجمع سوون الرياضي. وقالت إحدى المشجعات لوكالة فرانس برس قبل انطلاق اللقاء إنها حضرت "لرؤية اللاعبات الكوريات الشماليات عن قرب"، مضيفة أنها تميل قليلاً لتشجيع الفريق الضيف "لأنهن قطعن مسافة طويلة للوصول إلى هنا".