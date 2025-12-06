زوليتا لـ"العربي الجديد": الأرجنتين أمام موعد صعب ضد الجزائر

- أبدى المدرب الأرجنتيني مارسيلو زوليتا تفاؤله بأداء منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن متوازنة وصعبة، معتبراً الجزائر منافساً قوياً بفضل لاعبيها المميزين مثل رياض محرز. - أكد زوليتا أن مواجهة الجزائر ستكون الأصعب، مشيداً بتاريخ الكرة الجزائرية ولاعبيها المميزين، كما أشار إلى تطور المنتخب النمساوي وأهمية مواجهته في ظل الخلفية التاريخية لمباراة خيخون 1982. - تحدث زوليتا عن المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب، مشيراً إلى تراجع مستوى البرازيل، لكنه أكد على ضرورة الحذر منها، وأشاد بالتطور الملحوظ في مستوى الكرة العربية.

أبدى المدرب الأرجنتيني، مارسيلو زوليتا (61 عاماً) تفاؤله بقدرة منتخب بلاده على تقديم مشوار قوي في كأس العالم 2026، التي ستُقام في أميركا والمكسيك وكندا، لكنه اعتبر أنّ وجود منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة يجعل المنافسة أكثر ندية، خاصة أنّ "الخضر" يعودون للمشاركة في المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم بعد غياب عن نسختَي 2018 و2022، في مجموعة تضم أيضاً النمسا المتطوّرة تحت قيادة الألماني رالف رانغنيك، ومنتخب الأردن في ديربي عربي مفتوح على كل الاحتمالات.

وقال زوليتا في تصريحاته لـ"العربي الجديد" إن المجموعة العاشرة التي تجمع الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن "متوازنة وصعبة في الوقت نفسه"، مضيفاً: "المباراة الافتتاحية لن تكون سهلة إطلاقاً، لأنها الأولى في المسابقة، ولأنّ منتخب الجزائر منافس قوي، باعتباره يملك لاعبين كباراً، في مقدمتهم رياض محرز الذي يُعدّ النجم الأبرز، إضافة إلى عناصر تلعب في دوريات كبيرة"، وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه قائلاً "ليونيل ميسي لم يعد كما كان، لكن خبرته وحضوره يجعلان منه لاعباً مؤثراً دائماً، وسيكون نقطة قوة لنا خلال هذا المونديال".

وأضاف زوليتا أن أصعب مواجهة بالنسبة له ستكون أمام الجزائر، موضحاً "هذا رأيي بصراحة، منتخبهم قادر على خلق مشاكل لأي منافس. أعرف جيّداً بعض النجوم الذين صنعوا تاريخ الكرة الجزائرية مثل رابح ماجر وبلومي، والجزائر تواصل تقديم لاعبين مميزين". وتوقف المدرب أيضاً عند المنتخب النمساوي الذي تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مواجهته "لن تكون أقل حساسية من مواجهة الجزائر"، في ظل الخلفية التاريخية لمباراة خيخون الشهيرة في مونديال 1982.

وتحدّث زوليتا كذلك عن المجموعة الثالثة التي تضمّ البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي، وقال "أرى البرازيل والمغرب الأقرب للتأهل، رغم أن مستوى البرازيل تراجع في الفترة الماضية، لكنّها تبقى منتخباً يجب الحذر منه دائماً"، وواصل "اللعب في كأس عالم موزعة على ثلاث دول سيكون تجربة جديدة تماماً، ونأمل أن تكون الأجواء والتنظيم إيجابيين لصالح كل المنتخبات".

وختم حديثه بالإشادة بالتطور الذي تشهده الكرة العربية، قائلاً "المستوى العربي تغيّر كثيراً. الجميع يتذكّر ما حدث أمام السعودية في كأس العالم الأخيرة، وحتى في نهائي الشباب، المغرب استحق الفوز علينا، هذا التطور يجعل كل المباريات مفتوحة ومليئة بالمفاجآت".