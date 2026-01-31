زوجة ليفاندوفسكي تكشف مصيره مع برشلونة

يعيش المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أيامه الأخيرة في برشلونة الإسباني، بناءً على تقارير صحافية تحدثت عن قرب رحيل النجم البالغ من العمر 37 عاماً عن النادي، ونقلت ذلك عن تصريحات لزوجته آنا، لصحيفة أونيت بليخادا البولندية.

وأشارت زوجة ليفاندوفسكي إلى أنّ الموسم الحالي قد يكون الأخير له في صفوف نادي برشلونة، فيما يبدو أنّ مستقبل هداف الفريق مع "البلاوغرانا" لا يزال مفتوحاً على عدّة احتمالات. وتحدثت آنا بصراحة عن مستقبل زوجها مع النادي الكتالوني، معتبرة أن الموسم الجاري قد يكون خاتمة مشواره مع الفريق، وقالت في هذا الصدد: "سنرى كيف يسير الموسم في برشلونة هذا العام، لأنه، لنقل، قد يكون الأخير لزوجي هنا. لذلك نستمتع بكلّ لحظة، بكلّ مباراة مع الجماهير، لأننا نعلم يوماً ما أننا لن ننعم بهذا بعد الآن".

ومن دون الدخول في تفاصيل عن وجهته المقبلة، أكدت الزوجة أن العائلة تتعامل مع هذا الوضع بهدوء ونضج، مضيفة: "ماذا سيأتي بعد ذلك؟ لا نعلم، ولكن هذا شأن الرياضي العظيم، وبصفة خاصة الرياضي الكبير، ونحن مستعدون لذلك". كذلك أثنت على مسيرة ليفاندوفسكي المهنية مع برشلونة، مشددة على أنها تأمل أن يُخلَّد اسمه في الذاكرة لسنوات طويلة، قائلة: "أريد أن يُتحدث عنه لسنوات عديدة، وأن لا تنسى أجيال المستقبل ما حققه. لقد أنجز شيئاً رائعاً، وأنا فخورة بكل ما حدث".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة نهاية الموسم الحالي، وتدرس الإدارة الفنية والرياضية في النادي، إضافة إلى اللاعب نفسه، الخيارات المتاحة بشأن مستقبله، وسط عروض قوية من الولايات المتحدة والسعودية. وفي مقابلة سابقة، ألمح ليفاندوفسكي إلى أنّ مستقبله قد يعتمد بنسب مؤثرة على دوره في مشروع الفريق، مشدداً على أنه لا ينوي خفض راتبه بنحو كبير، بحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.