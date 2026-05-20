زوجة حارس إيران السابق تؤكد سجنه بسبب منشور ضد خامنئي

- أثارت قضية توقيف حارس المرمى الإيراني السابق محمد رشيد مظاهري جدلاً حول العلاقة المتوترة بين الرياضة والسلطات في إيران، بعد انتقاده للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومحاولته مغادرة البلاد بصورة غير قانونية. - أكدت وكالة "ميزان" الإيرانية أن مظاهري محتجز لمحاولته عبور الحدود متخفياً ورشوة حرس الحدود، بينما نفت وجوده في الحبس الانفرادي، مشيرة إلى أنه في عنبر عام بالسجن. - تأتي هذه القضية وسط رقابة مشددة على كرة القدم الإيرانية، حيث سبق للسلطات أن صادرت أصولاً واعتقلت لاعبين بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.

أعادت قضية حارس إيران الدولي السابق محمد رشيد مظاهري (37 عاماً) الجدل حول العلاقة المتوترة بين الرياضة والسلطات في طهران، بعدما أكدت تقارير توقيفه على خلفية منشورات سابقة انتقد فيها المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، قبل أن تعلن السلطات لاحقاً أنه أوقف أثناء محاولته مغادرة البلاد بصورة غير قانونية، ليتعارض ذلك مع حديث زوجته.

وأكدت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء، أن مظاهري محتجز حالياً، مشيرة إلى أن توقيفه جاء بعدما حاول عبور الحدود الغربية لإيران متخفياً، مع اتهامه برشوة عناصر من حرس الحدود لتسهيل خروجه من البلاد.

وكان الحارس الذي شارك ضمن قائمة إيران في كأس العالم 2018 بروسيا ولم يكن أساسياً، قد نشر عبر حسابه على إنستغرام، في وقتٍ سابق من العام الحالي، رسالة انتقد فيها خامنئي، واصفاً إياه بأنه "مجرد فصل مظلم وعابر" في تاريخ إيران، قبل حذف المنشور لاحقاً.

وجاءت تلك الرسالة عقب احتجاجات شهدتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني، وقبل اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، والتي قُتل خلالها خامنئي في غارة مشتركة بتاريخ 28 فبراير/شباط، فيما ذكر موقع "إيران واير" الناطق بالفارسية من خارج البلاد، أن قوات أمنية داهمت منزل مظاهري في 25 فبراير/شباط، بينما قالت زوجته مريم عبد اللهي في منشور عبر إنستغرام إن زوجها محتجز حالياً "في سجن انفرادي قاسٍ جداً" بمدينة أورمية شمال غربي البلاد، مضيفة: "كان رشيد يدافع دائماً عما يعتقد أنّه صواب، وهو يدفع الآن ثمن تلك الشجاعة سجنا في الحبس الانفرادي".

كرة عالمية أزمون يوجه رسالة دعم لمنتخب إيران رغم استبعاده من قائمة المونديال

في المقابل، نفت وكالة "ميزان" الأربعاء، وجوده في الحبس الانفرادي، مؤكدة أنه موجود في "عنبر عام بالسجن"، من دون الكشف عن موقع احتجازه بشكل دقيق، ويُعد مظاهري من أبرز حراس المرمى الذين دافعوا عن ألوان أندية إيرانية كبيرة، كما خاض عدة مباريات دولية مع المنتخب، لكنه بقي لفترات طويلة بديلا للحارس الأساسي علي رضا بيرانفاند.

وتأتي هذه القضية في وقت تخضع كرة القدم الإيرانية لرقابة مشددة، مع استعداد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس العالم 2026 على الأراضي الأميركية. وسبق للسلطات الإيرانية أن صادرت أصولاً مرتبطة بقائد المنتخب السابق علي كريمي المقيم خارج البلاد، بسبب مواقفه المعارضة للنظام، كما اعتُقل اللاعب الدولي السابق فوريا غفوري خلال احتجاجات عام 2022 بعد انتقاده طريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين.