زلزال يضرب الدوري الإيطالي بتحقيق يستهدف المسؤول عن تعيين الحكام

- المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقًا مع جيانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي، بتهمة التواطؤ في التلاعب بنتائج المباريات لموسم 2024-2025، مع التركيز على مباراة أودينيزي وبارما. - تتضمن القضية تسجيلات فيديو وصوت، حيث أظهر حكم غرفة "الفار" دانييلي باتيرنا ترددًا في احتساب ركلة جزاء، قبل أن يوصي بمراجعة تقنية الفيديو. - يُزعم أن روكي تدخل في القرار النهائي للحكام، مما يثير تساؤلات حول تأثيره ويزيد من الأزمات المتعلقة بأداء الحكام في الدوري الإيطالي.

أبلغ المدعي العام الإيطالي، ماوريتسيو أسكيوني، المسؤول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي لكرة القدم، جيانلوكا روكي، بفتح تحقيق بشأنه بسبب بعض الأحداث المتعلقة بموسم 2024-2025. ويُحقق مكتب المدعي العام في حادثة محددة بتهمة التواطؤ في التلاعب بنتائج المباريات، حيث تتضمن القضية تسجيلات فيديو وصوت. وتتعلق هذه القضية بمباراة أودينيزي وبارما التي أقيمت في الأول من مارس/آذار 2025، والتي كان خلالها ثلاثة حكام موجودين في غرفة الفيديو المساعد "الفار"، لمراقبة ومناقشة لمسة يد محتملة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم السبت، تفاصيل الأحداث التي حصلت في تلك المباراة، حيث قال حكم غرفة "الفار" دانييلي باتيرنا، الذي بدا متردداً في احتساب ركلة جزاء: "لا يبدو لي، انظر إلى وضعية الذراع، يبدو أنها بعيدة عن الجسم". لكن في لحظة ما، استدار فجأة وبدا وكأنه يسأل: "هل هذه ركلة جزاء؟" ثم قال على الفور للحكم الرئيسي، فابيو ماريسكا، لحظة من فضلك يا فابيو، أتحقق من حيازة الكرة في الوضع الهجومي، إنها ركلة جزاء محتملة يا فابيو، أوصي بمراجعة تقنية الفيديو". وفي النهاية، احتُسبت ركلة جزاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال المحوري هو: إلى من كان ينظر باتيرنا؟ وحسب عديد المصادر في إيطاليا، فإنه كان ينظر إلى جيانلوكا روكي، الذي "يُزعم أنه نهض فجأةً وضرب مراراً وتكراراً على زجاج الغرفة، باتجاه حكام غرفة "الفار"، لجذب انتباههما. ثم يُزعم أنهما طلبا مراجعة الفيديو للمباراة بعد تدخله. ويُعتبر تصرف روكي تدخلاً في عمل الحكام، ليزيد من عدد الأزمات التي تضرب الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، في حال إثبات تدخله في القرار النهائي، ذلك أن الأندية تشكو بانتظام من ضعف أداء الحكام في مختلف المباريات. وتتم مراجعة عديد الحالات المشابهة الخاصة بالموسم الماضي من قبل القضاء، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.