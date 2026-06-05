زكريا الواحدي ينضم إلى معسكر منتخب المغرب بعد انتهاء أزمة التأشيرة

- زكريا الواحدي، نجم منتخب المغرب، حل مشكلة تأشيرة السفر إلى أميركا وانضم لمعسكر المنتخب استعداداً لكأس العالم 2026، بعد منعه سابقاً بسبب مشكلة في التأشيرة. - الاتحاد المغربي لكرة القدم تدخل سريعاً لحل أزمة التأشيرة، مما سمح للواحدي بالانضمام إلى زملائه في منتخب أسود الأطلس في أميركا. - من المتوقع أن يشارك الواحدي في تدريبات المنتخب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022، بعد اختياره ضمن قائمة الـ26 لاعباً للمونديال.

حلَّ نجم منتخب المغرب، زكريا الواحدي (24 سنة)، مشكلة تأشيرة السفر إلى أميركا وانضم رسمياً إلى معسكر منتخب المغرب تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل حوالي أسبوع من انطلاق منافسات البطولة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

وانتهت أزمة لاعب نادي جنك البلجيكي، المغربي زكريا الواحدي (24 سنة)، بعد أن مُنع من مرافقة بعثة منتخب المغرب التي سافرت إلى أميركا يوم الأربعاء الماضي لخوض منافسات مونديال 2026، بسبب مشكلة في التأشيرة، ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع "نيوز بلاد" الهولندي، الجمعة، فإن الواحدي واجه مشكلة في الطلب الرسمي للحصول على تأشيرة دخول أميركا.

وعاش اللاعب المغربي الواحدي يوماً صعباً بعد أن كان يتجه مع بعثة منتخب المغرب نحو الطائرة، حيث عاد أدراجه ولم يُسمح له بصعود الطائرة وفقاً لفيديو انتشر عبر موقع إكس، وأظهر اللاعب وهو يرافق أحد الأعضاء الإداريين لبعثة منتخب المغرب باتجاه مبنى المطار لمعرفة المشكلة التي منعته من السفر مع زملائه في منتخب أسود الأطلس.

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ولم يتأخر الاتحاد المغربي لكرة القدم في التدخل سريعاً من أجل إنقاذ موقف النجم المغربي، إذ أشار الموقع الهولندي إلى أن مشكلة تأشيرة الواحدي حُلَّت بشكل رسمي، واللاعب في طريقه إلى الطائرة للانضمام إلى معسكر منتخب أسود الأطلس في أميركا الذي سيُنافس في مونديال 2026، ومن المتوقع أن ينضم إلى تدريبات صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022، غداً أو يوم الأحد المقبل حدّاً أقصى، وهو اللاعب الذي اختاره المدرب، محمد وهبي، ضمن قائمة الـ26 لاعباً التي ستخوض منافسات المونديال.