زفيريف يُهاجم نظام بطولة كأس ديفيز الجديد

بعد الشكوى التي قدمها النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، والنجمة التونسية، أنس جابر، جاء الدور هذه المرة على النجم الألماني، ألكسندر زفيريف (28 عاماً)، إذ يشهد الموسم الحالي للتنس موجة انتقادات متصاعدة من نجوم اللعبة، تجاه نظام المنافسة، وكثرة المباريات والتغييرات المستمرة، إضافة إلى الإجهاد البدني الذي يُرهق اللاعبين، وخصوصاً النظام الجديد لبطولة كأس ديفيز للتنس.

ونقلت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أمس السبت، أحد أقوى تصريحات زفيريف هذا الموسم، وذلك بعد خسارته أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، في ختام منافسات مجموعة بيورن بورغ في بطولة "ATP Finals"، بنتيجة 6-4 و7-6، واصفاً الهزيمة، بعد الأداء المتوتر والأخطاء الكثيرة، بأنها أسوأ مباراة خاضها هذا الشهر، مؤكداً أنها تسببت في خروجه المبكر من "تورينو"، التي تُوّج بلقبها عام 2021.

ورغم خيبة الإقصاء، أعلن زفيريف استعداده لتمثيل ألمانيا في كأس ديفيز، خلال مرحلة المرحلة النهائية في بولونيا، لكنه استغل المؤتمر الصحافي ليطلق انتقاداً لاذعاً وغير مسبوق تجاه النظام الجديد للمسابقة. وبحسب النجم الألماني، فقد فقدت الكأس العريقة روحها الأصلية، وتحولت إلى مسابقة شكلية لا تشبه النسخة التاريخية، التي نشأ عليها اللاعبون.

وأوضح زفيريف أنه يتفق تماماً مع ما قاله الإيطالي يانيك سينر، حول عدم شعوره بحصد كأس ديفيز الحقيقية، مضيفاً: "النسخة الحقيقية هي مباريات الذهاب والإياب، وسط الجمهور، في ظل الأجواء المشحونة، هذا ما يجعل ديفيز مختلفة، اللعب في إيطاليا ضد إيطاليا شيء ومواجهتها في إسبانيا شيء آخر تماماً". وذكّر زفيريف بتجربته السابقة، حين واجه الإسباني رافائيل نادال في ساحة مصارعة ثيران، قائلاً: "تلك هي ديفيز التي نعرفها، أما ما نلعبه الآن فهو مجرد بطولة استعراضية تحمل اسم كأس ديفيز".

واعترف الألماني بأن مشاركته الحالية ليست بدافع النظام الجديد، بل من أجل رفاق المنتخب، موضحاً في الأخير: "رفاقي في الفريق يكبرون في العمر، يان-لينارد شتروف قد لا يحصل على فرص كثيرة مستقبلاً للفوز باللقب، والأمر نفسه ينطبق على لاعبي الزوجي، هذا هو السبب الوحيد الذي يدفعني إلى المشاركة".