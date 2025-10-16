زفيريف تحت نيران الاتهام بعد خسارة مثيرة للشبهات في بطولة الملوك

- أثارت خسارة ألكسندر زفيريف في بطولة الملوك الستة بالسعودية جدلاً واسعاً، حيث اتُّهم بالتخلي عن المباراة مقابل مكافأة مالية ضخمة، مما أثار تساؤلات حول قيمة البطولة التنافسية. - خسر زفيريف أمام تايلور فريتز بنتيجة (3-6، 4-6) في أقل من ساعة، وحصل رغم الهزيمة على شيك بقيمة 1.5 مليون دولار، مما أثار سخرية المشجعين واتهامات بالانسحاب المتعمد. - دافع زفيريف عن أدائه المتواضع بسبب جدول المنافسات المرهق، لكن الجماهير لم تقتنع، مما زاد من الشكوك حول مصداقية البطولة التي تُعتبر عرضاً ترفيهياً أكثر من منافسة حقيقية.

أشعلت خسارة النجم الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة الملوك الستة، المقامة في السعودية عاصفة من الجدل، بعدما اتّهمه كثيرون على مواقع التواصل بالتخلي عن المباراة مقابل مكافأة مالية ضخمة، لتتحول البطولة الفاخرة إلى ساحة اتهامات وريبة، وفق ما ذكره موقع "أر إم سي" الفرنسي، اليوم الخميس.

وخسر زفيريف مباراته أمام الأميركي تايلور فريتز في أقل من ساعة، بنتيجة مجموعتين دون رد (3-6، 4-6)، ليودّع المنافسة من الدور ربع النهائي. غير أنّ ما أثار الجدل لم يكن النتيجة فحسب، بل المردود الباهت الذي قدّمه اللاعب الألماني، الذي بدا كمن فقد الرغبة في القتال منذ الدقائق الأولى، في بطولة تبلغ قيمة جوائزها مستويات خيالية. وحصل زفيريف رغم الهزيمة على شيك قدره مليون ونصف مليون دولار (حوالي 1.3 مليون يورو)، وهو ما أثار موجة من السخرية بين المشجعين، الذين اعتبروا أنّ "الخسارة المربحة" تُفقد البطولة قيمتها التنافسية. وأحصى بعض المتابعين أنّ النجم الألماني كسب أكثر من 25 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، ما غذّى اتهامات "الانسحاب المموّه" أو التساهل المتعمّد.

وواجه زفيريف منافسه الأميركي الذي بات يشكّل له عقدة مزمنة، إذ خسر أمام فريتز سبع مرّات متتالية، لكنّ وتيرة المباراة أثارت الشكوك أكثر من النتيجة نفسها. فقد بدا الألماني متراخياً في الإرسال، وارتكب أخطاءً غير مبرّرة، في أداء لم يرقَ إلى مكانته كأحد أبرز نجوم التنس في العالم. واستعادت الجماهير واقعة مشابهة من النسخة الأولى للبطولة في 2024، حين خسر الروسي دانييل ميدفيديف بسرعة مماثلة، ما عزّز الانطباع بأنّ بعض النجوم يشاركون من أجل الجوائز أكثر من المجد الرياضي. واعتبر كثيرون أنّ البطولة التي تجمع "ملوك التنس الستة" تحوّلت إلى عرض ترفيهي فاخر أكثر منها منافسة حقيقية. وأثار حجم المكافآت أيضاً نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية، بعدما أعلنت الجهة المنظمة أنّ الفائز سيحصل على سبعة ملايين يورو، وهو مبلغ يفوق ما تمنحه بطولات كبرى مثل ويمبلدون أو رولان غاروس.

ودافع زفيريف في تصريحات مقتضبة عن نفسه، فأكد أن جدول المنافسات المرهق وغياب الجاهزية التامة ساهما في أدائه المتواضع، لكنّ تلك التبريرات لم تُقنع الجماهير التي واصلت هجومها. وهكذا وجد النجم الألماني نفسه تحت نيران الاتهام بعد خسارة مثيرة للشبهات في بطولة الملوك، رغم المتابعة الكبيرة التي تحظى بها.