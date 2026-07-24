زعماء تدخلوا لحسم صفقات في الميركاتو دعماً للأندية

يُعتبر انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي من بين الأحداث المهمة التي قد تُشعل الميركاتو الصيفي، حيث أصبح لاعب ليفربول الإنكليزي قريباً من رفع التحدي مع فريق بشكتاش، عملاق الدوري التركي. وأشارت تقارير مختلفة إلى أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يعمل بدوره على تذليل العقبات حتى يُصبح انتقال صلاح إلى الدوري التركي حقيقة.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أمس الخميس، أن انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم يعد مجرد شأن رياضي لإدارة بشكتاش، بل بات يخضع لمراقبة دقيقة من قبل شخصيات بارزة في الدولة التركية. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أردوغان تدخل شخصياً وطلب تقريراً مفصلاً من رئيس بشكتاش سردال عدلي حول سير المفاوضات مع محمد صلاح، مؤكداً أنه يتابع شخصياً جميع تفاصيل انتقال اللاعب إلى إسطنبول.

كما تدخل الرئيس التركي أردوغان لإتمام صفقة انتقال لاعب الوسط الفرنسي الدولي نغولو كانتي إلى نادي فنربخشة في الميركاتو الشتوي الأخيرة، بعد موسمين ونصف موسم قضاها في الدوري السعودي. وقد أعربت إدارة فنربخشة حينها عن شكرها للرئيس التركي الذي سهل التفاوض بعد أزمات مع نادي الاتحاد السعودي، ما عطل إكمال الصفقة، ولكنه تواصل مع مسؤولين في السعودية ونجح في الحصول على الموافقة لإغلاق الصفقة تزامناً مع قيامه بزيارة رسمية إلى السعودية، حسب ما ذكر موقع فرانس 24.

وكتب رئيس نادي فنربخشة سعد الدين ساران على منصات التواصل:" نيابة عني وبالنيابة عن النادي، أود أن أعرب عن امتناني لرئيسنا رجب طيب أردوغان، لدعمه الثابت الذي مكّن من إتمام هذه العملية بنجاح، والتي ستساهم في تطوير فنربخشة وكرة القدم التركية".

ولا يُعتبر الرئيس التركي وحده من بين الزعماء في العالم الذين تدخلوا من أجل حسم إحدى الصفقات، فقد ذكر كيليان مبابي في عام 2022 أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تواصل معه وطلب منه الاستمرار مع باريس سان جيرمان، باعتبار أن الفريق بحاجة إليه، إضافة إلى الدوري الفرنسي بشكل عام، وفعلاً مدد مبابي عقده مع النادي.

بعيدا عن الملاعب أردوغان يدخل على خط مفاوضات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش

ونقل موقع 20 دقيقة الفرنسي جانباً من كتاب بعنوان"Révélations d’une révolution" تحدث عن صفقة نيمار إلى باريس سان جيرمان. وجاء فيه أن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي لعب دوراً مهماً في الصفقة بشكل غير مباشر لأهميتها في كرة القدم الفرنسية وتخفيف القيود المفروضة على اللاعبين. وجاء في الكتاب: "تدخل نيكولا ساركوزي أيضاً من خلال تفعيل شبكاته في وزارة الرياضة. وسعى الرئيس السابق جاهداً لمنع الدولة من التدقيق في الترتيبات المالية، وبالتالي الضرائب. وكانت الخطة الأولية تقضي بأن يدفع اللاعب 50% من ضريبة دخله لمدة خمس سنوات".