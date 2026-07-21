زروقي يُودع فينورد نهائياً ويستمر مع توينتي

- انضم رامز زروقي نهائياً إلى نادي توينتي الهولندي بعد فترة إعارة ناجحة، حيث شارك في العديد من المباريات، مما أهله للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم عدم تقديمه مستويات مميزة. - كان زروقي مرشحاً للانتقال إلى الدوري الإيطالي، لكن خبرته في الملاعب الهولندية دفعته للاستمرار مع توينتي، حيث بدأ مسيرته الاحترافية. - يسعى عدد من لاعبي منتخب الجزائر لتغيير فرقهم بعد الأداء السلبي في كأس العالم، مثل عيسى ماندي الذي انتقل إلى فياريال، ورياض محرز الذي يبحث عن تجربة جديدة.

أعلن نادي فينورد الهولندي، أمس الاثنين، أن لاعبه رامز زروقي (28 عاماً)، انضمّ نهائياً إلى فريق توينتي، ليُواصل معه التجربة بعد أن لعب معاراً في آخر المواسم، وضمنت له التجربة المشاركة في عديد المباريات، ليحصد بعدها على فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 رغم أنه لم يُقدم مستويات جيدة في المسابقة العالمية ولم يكن أساسياً في معظم المباريات.

🔴🤝𝐑𝐚𝐦𝐢𝐳, 𝐰𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠!



Vanmiddag is Ramiz Zerrouki door Erik ten Hag en John van den Brom verwelkomd op het trainingscentrum in Hengelo. Zerrouki traint vanaf 13.00 uur mee met de selectie en wordt later op de dag officieel gepresenteerd in De Grolsch Veste.… pic.twitter.com/nxYeP7MGa3 — FC Twente (@fctwente) July 20, 2026

وكان زروقي مُرشحاً للانتقال إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ أكد موقع أفريكا فوت، أن نادي لاتسيو أراد التعاقد معه، ولكنه في النهاية اختار الاستمرار في التجربة الهولندية، بما أنه يملك تجربة كبيرة في الملاعب الهولندية بعدما خاض العديد من التجارب في هولندا ويعرف خفايا كرة القدم الهولندية بدقّة، وقد يكون هذا سبب استمراره مع نادي توينتي، الذي خاض معه تجارب سابقة في بداية مسيرته الاحترافية، قبل الانتقال إلى فينورد ثم العودة إلى الفريق مجدّداً.

ويطمح عدد من لاعبي منتخب الجزائر إلى البحث عن فرق جديدة خلال الميركاتو الصيفي بعد المشاركة السلبية في كأس العالم 2026. وقد كانت البداية مع المدافع عيسى ماندي، الذي ترك نادي ليل الفرنسي وانضمّ إلى فريق فياريال الإسباني، كما يتوقع أن يخوض رياض محرز تجربة جديدة إثر نهاية التجربة مع الأهلي السعودي، كما أن إبراهيم مازة، مرشح للرحيل عن فريق باير ليفركوزن الألماني، بما أنه من بين مواهب كرة القدم في الملاعب الأوروبية، وبالتالي قد ينضمّ إلى فريق جديد.