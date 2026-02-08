زروقي وبن سليمان يرسمان لوحات التألق العربي في ملاعب أوروبا

- تألق رامز زروقي بتسجيل هدف مميز لفريقه تفينتي في الدوري الهولندي، مما ساهم في فوزهم الكبير على هيرنفين بنتيجة 5-0، ليعزز موقعهم في المركز السادس برصيد 34 نقطة. - واصل أنيس بن سليمان تألقه مع نوريتش سيتي في الدرجة الثانية الإنجليزية، مسجلاً هدفاً في فوزهم على بلاكبرن 2-0، ليؤكد مستواه المميز بتسجيله في أربع من آخر خمس مباريات. - عاش جواد الياميق لحظات متناقضة في أول مباراة له مع ريال سرقسطة، حيث سجل هدفاً وتسبب في هدف عكسي وتعرض للطرد، مما يعكس سوء الحظ الذي يرافقه.

سجل نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، رامز زروقي (27 عاماً)، هدفاً مميزاً في لقاء فريقه تفينتي المنتصر على هيرنفين بنتيجة (5ـ0)، اليوم السبت، في الأسبوع 22 من الدوري الهولندي لكرة القدم، ليرفع فريقه رصيده إلى النقطة 34 في المركز السادس، لتعكس النتيجة سيطرة رفاق زروقي على المباراة، بعدما حصدوا ثلاث نقاط مهمة.

وكان هدف زروقي الأول في خماسية فريقه، وذلك حين جاء في الدقيقة 19 بلوحة مميزة، مما سهّل مهمة فريقه لحسم المباراة والسير بخطى ثابتة نحو خطف النقاط الثلاث، مع العلم أنّه الهدف الثاني لنجم منتخب الجزائر، خلال 20 مباراة شارك فيها خلال الموسم الحالي، ليؤكد تألقه في الدوري الهولندي، بما أنّه يلعب باستمرار.

كما تابع التونسي، أنيس بن سليمان تألقه في منافسات الدرجة الإنكليزية الثانية، وساهم في انتصار فريقه نوريتش سيتي على بلاكبرن بنتيجة (2ـ0)، محرزاً هدف اللقاء الأول بطريقة مميزة، حيث يمرّ اللاعب التونسي بفترة مميزة، بما أنّه سجل في أربعٍ من أصل آخر خمس مباريات، ومنذ بداية العام الحالي يقدّم مع الفريق مستوى طيبا بشكل واضح بما أنّه صنع أيضا ثلاثة أهداف، مع الإشارة إلى أن اللقاء الوحيد الذي غابت فيه بصمة اللاعب التونسي، شهد خسارة فريقه الوحيدة.

كما تابع التونسي سيباستيان تونكتي، تألقه مع نادي سلتيك الاسكتلندي، وقاده إلى تخطي عقبة دندي في منافسات الكأس، حين سجل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة، لينتصر فريقه بنتيجة (2ـ1)، وبالتالي كان دور اللاعب التونسي حاسماً في تخطي هذا الدور، واستعاد لاعب نسور قرطاج بذلك تألقه في المباريات الأخيرة بعد فترة فراغ مرّ بها في نهاية العام الماضي.

وعاش المدافع المغربي، جواد الياميق أحداثاً متسارعة في لقاء فريقه ريال سرقسطة أمام إيبار في الأسبوع الـ25 من منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو اللقاء الأول له مع فريقه الجديد، إذ سجل هدف فريقه في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، ليتعرّض لصدمة في الثاني حين هزّ شباك ناديه بهدفٍ عكسي، ليتعرّض بعدها في الوقت البديل إلى الطرد، وبالتالي عاش على وقع عديد الأحداث المتناقضة في هذه المباراة ليتواصل سوء الحظ الذي يرافقه، بما أنه ظهر مرتبكاً في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وأوشك المغربي، ياسين أوكيلي على قيادة فريقه فورتينا سيتارد إلى الانتصار على سبارتا روتردام في الدوري الهولندي، عندما سجل هدفاً في الوقت البديل ولكن فريقه قبل هدفاً في الدقيقة 96، مع العلم أنّها المرة الأولى التي يهزّ فيها الشباك هذا الموسم.