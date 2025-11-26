زرقان يتعملق أمام غلطة سراي.. ومازة يُبدع في ليلة إسقاط مانشستر سيتي

26 نوفمبر 2025
مازة خلال لقاء ليفركوزن ومانشستر سيتي وباير، 25 نوفمبر 2025 (رايان كروكيت/Getty)
مازة خلال لقاء ليفركوزن ومانشستر سيتي، 25 نوفمبر 2025 (رايان كروكيت/Getty)
خطف الجزائريان إبراهيم مازة (20 عاماً)، وآدم زرقان (25 عاماً)، الأضواء بشكل لافت خلال مشاركتهما في مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت مساء الثلاثاء، إذ ساهم كل منهما في فوز فريقه، وذلك بعد أن تمكن يونيون سانت جيلواز البلجيكي من تجاوز مضيفه غلطة سراي التركي، بينما حقق باير ليفركوزن الألماني فوزاً مثيراً على مانشستر سيتي الإنكليزي.

وبرز إبراهيم مازة في اللقاء الأول بشكل لافت، وساهم في تحقيق فريقه باير ليفركوزن للنقاط الثلاث بانتصار ثمين على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، بقيادة النرويجي إيرلينغ هالاند، بنتيجة هدفين دون رد، وقد صنع اللاعب الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة 54 لزميله التشيكي باتريك شيك، بعد أن قدم له تمريرة متقنة على طبق من ذهب، وضع على إثرها شيك الكرة براسه في شباك الحارس الإنكليزي جيمس ترافورد، الذي شارك أساسياً بدلاً من الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وسجل مازة مشاركته الأساسية للمرة السادسة هذا الموسم مع باير ليفركوزن بجميع البطولات، مقدماً مساهمته التهديفية الرابعة بقميص الفريق الألماني، الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من هيرتا برلين، ويبرهن اللاعب الشاب على أحقية ظهوره المستمر ضمن تشكيلة المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند، التي استطاعت رفع رصيدها بعد هذا الانتصار إلى ثماني نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة، ما مكن باير ليفركوزن بالارتقاء إلى المركز الـ 13 في مرحلة الدوري حتى الآن.

وفي المقابل، ترك آدم زرقان بصمته في ليلة الأبطال، بعد أن قاد فريقه يونيون سانت جيلواز للفوز على مضيفه غلطة سراي في إسطنبول بنتيجة هدف دون رد، وقدم نجم خط الوسط الجزائري تمريرة حاسمة على طبق من ذهب لزميله الكندي بروميس ديفيد، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57، ليمنح فريقه الانتصار الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، رافعاً رصيد يونيون سانت جيلواز إلى ست نقاط في المركز الـ22، في خطوة مهمة نحو الاستمرار في المنافسة الأوروبية.

زرقان خلال مباراة رويال أنتويرب لحساب الملحق الأوروبي، 29 مايو 2025 (فيرجيني لوفور/Getty)
الجزائري زرقان يفتح صفحة أخرى في بلجيكا.. وهذه مكاسب خطوته الجديدة

وظهر زرقان للمرة الـ 22 هذا الموسم في تشكيلة نادي يونيون سانت جيلواز في جميع المسابقات، بما في ذلك مشاركته الخامسة في دوري أبطال أوروبا، وتمكن من تسجيل خمس مساهمات مباشرة، منها أربع تمريرات حاسمة وهدف واحد، مما أهله لنيل جائزة رجل المباراة أمام غلطة سراي بفضل الأداء المتميز والتمريرة الحاسمة، ويؤكد زرقان بذلك أنه قطعة أساسية في تشكيلة الفريق البلجيكي التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويواصل خطف أنظار مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش قبل إعلان القائمة المعنية بخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة إقامتها في المغرب الشهر القادم.

