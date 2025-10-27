زبير بية يستقيل.. أزمة في النجم الساحلي وهذا موقف مجلس الإدارة

- النجم الساحلي التونسي يواجه أزمة إدارية بعد الخروج المبكر من كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أعلن رئيس النادي زبير بيّة استقالته، لكن الإدارة رفضت قبولها فورًا، مما يعقد الوضع أكثر. - الفريق يعاني في الدوري التونسي، حيث يحتل المركز الـ12 بعد 10 جولات، مع نتائج ضعيفة تشمل خمس هزائم وفوزين فقط، مما يزيد من الضغوط على الإدارة والجهاز الفني. - زبير بيّة يواجه انتقادات جماهيرية بسبب فشل التعاقدات الصيفية وأزمته المالية، بالإضافة إلى غيابه المستمر عن النادي بسبب عمله كمحلل في قناة أبو ظبي الرياضية.

تعرّض النجم الساحلي التونسي، لسيناريو سيئ، بسبب تبعات الخروج المفاجئ من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على يد الفريق المغمور، نادي آف سي نيروبي يونايتد الكيني، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من البطولة، ما زاد من تعقيد الوضعية الإدارية للنادي.

وأعلن النجم الساحلي في بيان رسمي، يوم الاثنين، أنّ رئيس النادي، زبير بيّة تقدم رسمياً باستقالته من مهامه، مضيفًا : "استنادًا إلى الفصل 46 وما بعده من القانون الداخلي للنادي، ومراعاةً للمصلحة العليا للنجم، قررت الإدارة عدم قبول هذه الاستقالة، وهو ما يترتب عن ذلك عدم اعتبارها نافذة، إلّا بعد مرور 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وتبعًا لذلك يتعهد مجلس الإدارة الحالي بإدارة النادي خلال هذه الفترة".

وتأتي استقالة بية في الوقت الذي يمر به النجم الساحلي بواحدة من أسوأ فتراته، بعدما غادر الفريق مبكّرًا المسابقة الأفريقية، ويعيش وضعًا صعبًا في الدوري التونسي، حيث يحتلّ حاليًّا المركز الـ(12) في الترتيب العام برصيد 9 نقاط، بعد مرور 10 جولات، إذ تعرض للهزيمة في خمس مباريات، محققًا فوزين فقط حتى الآن، ضد مستقبل قابس ونادي مستقبل سليمان، مع التعادل في 3 مواجهات.

وتعرّض بية لانتقادات كبيرة من أغلب جماهير النجم الساحلي، بسبب فشل أغلب الوافدين الجدد في الميركاتو الصيفي، ما يتزامن مع أزمة مادية خانقة يمر بها النادي، أما النقطة التي عرضت اللاعب الدولي السابق لمنتخب "نسور قرطاج"، فتتمثل في وجوده خارج الوطن بشكل دائم، نظرًا إلى أنه يشتغل في قناة أبو ظبي الرياضية، محللًا فنيًّا، ما سبّب حالة غضب عارمة في صفوف الجماهير.

ووصل زبير إلى كرسي الرئاسة، صيف 2025، بعدما قاد النادي موسمًا واحدًا رئيسًا مؤقتًا، لكن غياب الموارد المادية دفعه سريعًا إلى الاستقالة، رغم أن الجماهير قدمت دعمًا هامًّا ساهم في رفع عقوبة المنع من التعاقدات، التي سلطها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق.