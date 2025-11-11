- أعلن زبير بية استقالته من رئاسة النجم الساحلي، معترفاً بأخطاء في قراراته وملقياً اللوم على الأطراف التي لم تدعم النادي، مؤكداً أن قراره يهدف لمصلحة النادي وفتح الطريق لإدارة جديدة. - أقر بية بتحديات فترة رئاسته، معترفاً بأخطاء في بعض الخيارات، لكنه يأمل أن يكون قد أثر إيجابياً على مسيرة النادي، مؤكداً استمراره في دعم النجم الساحلي. - تعرض بية لانتقادات بسبب فشل التعاقدات ووجوده خارج الوطن، مما أثار غضب الجماهير، رغم دعمه في رفع عقوبة الفيفا.

أعلن الأسطورة زبير بية (54 سنة) مغادرته رسمياً من رئاسة فريق النجم الساحلي التونسي، رغم أن مجلس الإدارة رفض في وقت سابق استقالته، موجّهاً رسالة مؤثرة لجماهير الفريق، تضمّنت اعترافات ومواقف جريئة، تشير إلى فشله في بعض القرارات، وكذلك لوماً للأطراف التي لم تقدم الدعم للنادي.

ودوّن بية على حسابه بموقع إنستغرام، ليلة الثلاثاء، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، إلى كل أعضاء ومشجعي النجم الساحلي في كل أنحاء العالم، إنّ قراري بالمغادرة لم يكن سهلاً على الإطلاق، لكني أصبحت مقتنعاً بأني لم أعد أنال رضاء الجميع، وهذا القرار الأمثل لمصلحة النادي، حتى نعبّد الطريق لإدارة جديدة تقود النادي لما يصبو إليه".

وأضاف لاعب منتخب تونس السابق: "لقد كانت فترة مسؤوليتنا مليئة بالتحديات الصعبة، التي سعينا جاهدين لتجاوزها، وبكل صراحة أقرّ بأنني أخطأت في بعض الخيارات، وكل عمل معرّض للتقصير، ولكنني أتمنى بكل صدق أن نكون قد نجحنا في جوانب أخرى، ربما قد أثرت إيجابياً على مسيرة النادي، ووضعت أساساً متيناً للمستقبل".

وأردف: "إنّ حبي للنجم الساحلي لن يتأثر بكل هذا، سأبقى داعماً للنادي بكل الطرق المتاحة، أعتذر بكل صدق للجماهير الوفيّة إن أسأت التقدير أو أخطأت، كلّ الشكر لمن قدّم يد المساعدة، أما كل من لا يريد الخير للنادي فليعلم أن النجم أكبر منّي ومنك، أتمنى التوفيق للمسؤولين القادمين وللنادي عموماً، أوجّه خالص التقدير والاحترام للجميع، عاش النجم الساحلي".

وتعرّض بية إلى انتقادات كبيرة من أغلب جماهير النجم الساحلي، بسبب فشل أغلب الوافدين الجدد في الميركاتو الصيفي، ما يتزامن مع أزمة مادية خانقة يمر بها النادي، أما النقطة التي عرضت اللاعب الدولي السابق لمنتخب "نسور قرطاج" لكثير من الانتقادات، فتتمثل في وجوده خارج الوطن بشكل دائم، نظراً لأنه يشتغل في قناة أبوظبي الرياضية، محللاً فنياً، ما سبّب حالة غضب عارمة في صفوف الجماهير.

ووصل زبير إلى كرسي الرئاسة، صيف 2025، بعدما قاد النادي موسماً واحداً كرئيس مؤقت، لكن غياب الموارد المادية دفعه سريعاً إلى الاستقالة، رغم أن الجماهير قدمت دعماً مهماً ساهم في رفع عقوبة المنع من التعاقدات، التي سلطها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق.