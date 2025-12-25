- حقق منتخب الجزائر فوزاً مهماً على السودان بثلاثة أهداف نظيفة في كأس أمم أفريقيا 2025، مما أعاد الثقة للجماهير بعد مشاركتين مخيبتين. أظهر الفريق شخصية قوية منذ البداية بفضل الأداء المتميز بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. - أشاد المدرب كريم زاوي بالأداء القيادي لرياض محرز، الذي كان كلمة السر في الانتصار، حيث سجل هدفين بمهارة عالية. كما ساهم خروج لاعب سوداني بالبطاقة الحمراء في تسهيل المهمة للجزائر. - يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة بوركينافاسو بثقة، حيث أظهر اللاعبون تحرراً في اللقاء الأول. يتوقع زاوي أن الجزائر قادرة على تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني بفضل الأداء المتميز والزاد البشري المتاح.

أشاد المدرب الجزائري كريم زاوي بالانطلاقة التي حققها منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025 بفوز مهم على السودان بثلاثة أهداف من دون مقابل، الأربعاء، على استاد مولاي الحسن في الرباط ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً بوركينافاسو وغينيا الاستوائية. وشكل الأداء المتميز لكتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) خطوة كبيرة لإعادة الثقة إلى الجماهير بعد مشاركتين مخيبتين في النسختين الأخيرتين، فيما أثبتت المباراة قدرة "الخُضر" على فرض أسلوبهم وإظهار شخصيتهم منذ الدقائق الأولى.

وقال المدرب الجزائري كريم زاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المنتخب الجزائري أدار اللقاء بكفاءة عالية قائلاً: "أرى أن المنتخب الجزائري استطاع تسيير مباراة السودان كما ينبغي الحال وكان أقوى، واستطاع المنتخب أن يظهر شخصيته في أغلب أطوار اللقاء، يبدو أن النكستين الأخيرتين في نسختي كأس أفريقيا أعطت دورساً للاعبين ما دفعهم إلى دخول المباراة ومن دون تراخٍ، وبضغط عالٍ على لاعبي المنافس، بل إن تفاصيل اللقاء تؤكد ذلك بعدما سجلنا هدفاً مبكراً وبعد استرجاع الكرة في وسط الملعب، وتناقل للكرة بين بوداوي وبونجاح وعمورة ، قبل أن تصل إلى محرز ويضعها في الشباك".

كما أشاد زاوي بالأداء القيادي للقائد رياض محرز وأنه كان كلمة سر الانتصار المستحق، مضيفاً "رياض محرز كان في المستوى ضد السودان، وأظهر روحاً قيادية رائعة وبمعنى الكلمة، سجل الهدف الأول بمهارة كبيرة، قبل أن يتكرر المشهد في الهدف الثاني. أعتقد أن خروج لاعب منتخب السودان بالبطاقة الحمراء سهل لنا المهمة، خاصة في الشوط الثاني الذي كنا فيه أكثر عزيمة وسجل الهدف الثاني والثالث وضيعنا كذلك الكثير من الأهداف، من دون أن نغفل دور البدلاء الذي قدموا إضافة كبيرة خاصة اللاعب إبراهيم مازة، بالمجمل أعتقد أن منتخب الجزائر في الطريق الصحيح".

كما تطرق المدرب الجزائري إلى الاستعدادات للمباراة القادمة ضد بوركينافاسو، مؤكداً "الجميل أننا سندخل مباراة بوركينافاسو القادمة من دون ضغط سلبي، بعد أن تحرر اللاعبون في اللقاء الأول، رغم أن المنتخب البوركينابي بدوره ليس سهلاً فعلينا الحذر منه، إذ رأينا كيف أنه عاد بقوة خلال لقائه ضد غينيا الاستوائية، لكني أعتقد بالنظر إلى الزاد البشري الذي يملكه المدرب بيتكوفيتش، وكذلك وُجِدَ رياض محرز في أحسن أحواله، فإننا قادرون على تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني بكل جدارة".