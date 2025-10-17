زاها يثير أزمة مع نجم منتخب فرنسا بعد مزاعم السخرية

- انتقد ويلفريد زاها زميله السابق جان فيليب ماتيتا بسبب تصريحات وصفها بالمقززة، موضحاً أن المزاح بينهما في غرفة الملابس تم تحريفه إلى اتهامات شخصية، وأكد أنه لم يقلل من شأن زملائه أبداً. - أوضح زاها أن الحديث كان حول فرص ماتيتا في اللعب مع منتخب فرنسا، وأن المزاح كان بين الأصدقاء، مستنكراً تحويله إلى قصة كراهية، مشيراً إلى وجود عشرة شهود على الموقف. - اختتم زاها رسالته مؤكداً عدم كرهه لأحد وهنأ ماتيتا على استدعائه للمنتخب الفرنسي، معبراً عن استيائه من استخدام اسمه لبناء نجاح الآخرين، بينما تحدث ماتيتا عن حلمه باللعب لمنتخب فرنسا.

وجّه النجم العاجي ويلفريد زاها (32 عاماً) انتقادات لاذعة لزميله السابق في فريق كريستال بالاس الإنكليزي الفرنسي جان فيليب ماتيتا (28 عاماً)، وذلك بعد تصريحات الأخير التي أثارت جدلاً واسعاً، ووصفها زاها بـ"المقززة والمؤسفة"، مؤكداً أن المزاح الذي حدث بينهما داخل غرفة الملابس آنذاك جرى تحريفه بشكل خاطئ إلى اتهامات شخصية، وأنه لم يتصرف يوماً بطريقة تقلل من شأن زملائه أو تحبط طموحاتهم.

ولم يتقبل زاها رواية ماتيتا، إذ ردّ بغضب شديد عبر مقطع فيديو مدته دقيقتان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الخميس، أبرز ما جاء فيه: "عذراً، لكن رأسي يغلي، يجب أن أوضح قصة ماتيتا لأنه لا يريد أن يوضّحها بنفسه، هذا يبيّن لي أنه في تلك الفترة التي كنت ألعب فيها مع كريستال بالاس، لم يكن بعض الناس سعداء لأجلي أبداً، لم أجعل أحداً يشعر بالسوء أو بالنقص، يعرفني الجميع، والطريقة الوحيدة التي أكون فيها حادّاً هي عندما أكون متحمساً في الملعب، لكنني لم أتنمّر على أحد، إنه لأمر مقزّز أن أرى شخصاً كنت أظنه صديقاً يتصرف بهذا الشكل".

وواصل زاها موضحاً تفاصيل الحادثة: "كنا نتحدث عن فرصه في اللعب مع فرنسا منذ سنوات، عندما لم يكن يشارك أساسياً في بالاس، كنا عشرة لاعبين نمزح معه، وقلنا له إن الأمر صعب بوجود بنزيمة وغيره من النجوم في مركزه، لكنها كانت مزحة بين الأصدقاء، ولم نقل له أبداً: لن تنجح. هل تتخيلون أن يحوّل أحدهم هذه المزحة إلى قصة كراهية؟ أقسم أن عشرة لاعبين من كريستال بالاس كانوا هناك وشهدوا الموقف، لماذا يذكر اسمي وحدي؟ هل فقط لأن زاها هو الاسم الأكبر؟ لا أفهم، هذا مقزّز".

واختتم زاها، الذي يلعب حالياً في صفوف شارلوت الأميركي، رسالته بانفعال: "لم أكره أحداً في حياتي، والآن تصل إلي رسائل مثل: أوه، لست تضحك الآن على ماتيتا، لكنني لا أبالي، لقد هنأته علناً على استدعائه في إنستغرام، ما فعله قبيح جداً، ولهذا السبب لا أملك أصدقاء من عالم كرة القدم، ولهذا أفضل البقاء مع نفسي، كيف لك أن تروي القصة بهذه الطريقة؟ هل كنت أكرهك طوال هذا الوقت لتخرج بقصتك هذه وتستخدم اسمي لتبني نجاحك عليّ؟ هذا أمر مسيء فعلاً".

ولعب زاها وماتيتا معاً في صفوف كريستال بالاس مدة موسمين ونصف موسم، قبل أن يغادر زاها إلى غلطة سراي التركي عام 2023. وخلال فترة إعارته الأولى التي استمرت 18 شهراً، واجه المهاجم الفرنسي صعوبات كبيرة، إذ سجل ستة أهداف فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولكن في هذا الموسم، أظهر ماتيتا تطوراً ملحوظاً، بعد أن سجل أربعة أهداف في 12 مباراة، ما منحه استدعاءً تاريخياً إلى منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي الأخير.

وفي تلك الفترة، كان زاها النجم الأول في ملعب سيلهرست بارك، وروى ماتيتا لصحيفة ليكيب الفرنسية قبل أيام قليلة ما حدث آنذاك بقوله: "في بداية مسيرتي مع كريستال بالاس، عندما لم أكن ألعب أساسياً، تحدثت في غرفة الملابس عن حلمي باللعب لمنتخب فرنسا، وكان من بين زملائي ويلفريد زاها الذي ضحك عليّ، قالوا إنني مجنون لأنني أفكر في المنتخب الوطني بينما لا ألعب أساسياً، لكنني قلت لهم إن هذا هدفي، وإنني بحاجة فقط إلى فرصة لإظهار ما أستطيع فعله. حلمي دائماً كان تمثيل منتخب فرنسا، وكنت واثقاً أن فرصتي ستأتي".