زئير الأسود في "مملكة الكرة": المغرب يفتح أبوابه لأفريقيا

- افتتاح كأس أمم أفريقيا في المغرب: تنطلق النسخة الـ35 من البطولة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يواجه منتخب المغرب جزر القمر في افتتاح مثير يجمع العالم في عاصمة الكرة الأفريقية. - مجموعات مثيرة وتحديات قوية: تتنوع المجموعات بين سيطرة محتملة للمغرب في المجموعة الأولى، وصدامات قوية مثل مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، ولقاءات كلاسيكية بين كوت ديفوار والكاميرون في المجموعة السادسة. - تنظيم متميز وشغف كروي: البطولة تُقام في ملاعب عالمية ببنية تحتية متطورة، مما يعيد الروح إلى ملاعب القارة السمراء ويكتب حكاية مجد جديدة من قلب المملكة المغربية.

تتجه أنظار الملايين، غداً الأحد، صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يقص منتخب المغرب شريط افتتاح النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا بمواجهة جزر القمر، هي نسخة استثنائية، ليس فقط لكونها تُقام في ملاعب عالمية وبنية تحتية متطورة، بل لأنها تأتي في توقيت شتوي فريد يجمع العالم في عاصمة الكرة الأفريقية.

قراءة فنية في المجموعات الست بناءً على التوزيع الذي تظهره المجموعات، نحن أمام خريطة طريق مثيرة للجدل والمنافسة:

المجموعة الأولى: ممر أسود المغرب الآمن

تضم المغرب، مالي، زامبيا، وجزر القمر. تبدو نظرياً تحت سيطرة "أسود الأطلس"، لكن مالي تظل منافساً بدنياً شرساً، وزامبيا تملك ذكريات تاريخية مع اللقب. الافتتاح أمام جزر القمر يتطلب تركيزاً عالياً لتجنب المفاجآت المبكرة.

المجموعة الثانية: صدام الفراعنة و"البافانا بافانا"

هي "مجموعة الموت" الأولى. مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب تصطدم بمنتخب جنوب أفريقيا المتطور جداً، مع حضور أنغولا وزيمبابوي. الصراع هنا لن يكون على التأهل فقط، بل على الصدارة لتجنب مسارات صعبة في الدور القادم.

المجموعة الثالثة: نسور قرطاج في مواجهة نسور نيجيريا

تجمع نيجيريا المدججة بالنجوم الهجوميين مع تونس المعروفة بخبثها التكتيكي. أوغندا وتنزانيا ستلعبان دور "الحصان الأسود" لمحاولة خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل ثوالث.

المجموعة الرابعة: أسود التيرانغا في اختبار القوة

السنغال تدخل كمرشح دائم، لكنها في مواجهة الكونغو الديمقراطية (صاحبة الأداء المذهل في النسخة الماضية). بنين وبوتسوانا ستحاولان الصمود أمام هذه القوة الهجومية الضاربة.

المجموعة الخامسة: محاربو الصحراء ومهمة استعادة الهيبة

تبحث الجزائر عن محو خيبات النسختين الماضيتين في مجموعة تضم بوركينا فاسو (الفريق الذي لا يستسلم أبداً)، وغينيا الاستوائية المتمرسة، والسودان الذي يمثل الشغف العربي والأفريقي رغم الظروف.

المجموعة السادسة: صراع الجبابرة

تضم حامل اللقب كوت ديفوار مع العملاق الكاميرون. هي المجموعة الأكثر إثارة من حيث الأسماء، حيث ننتظر قمة كلاسيكية بين "الفيلة" و"الأسود غير المروضة"، مع وجود الغابون وموزمبيق القادرين على بعثرة الأوراق.

‏بين سحر الأطلس وعنفوان القارة، تنطلق رحلة "الماما أفريكا" غداً، في عرس كروي يمزج بين عبق التقاليد المغربية وصخب الإيقاع الأفريقي. تنظيمٌ متميّز، وشغفٌ لا يهدأ، تعود معه الروح إلى ملاعب القارة السمراء لتكتب حكاية مجد جديدة من قلب المملكة.