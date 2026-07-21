رين الفرنسي يستهدف نجماً عربياً لدعم هجوم التعمري

- يسعى نادي رين الفرنسي لتعزيز هجومه بلاعب إضافي استعداداً للدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، بعد موسم قوي كاد يؤهله لدوري الأبطال، ويطمح لإهداء مدربه فرانك هايز خيارات هجومية جديدة. - رصدت إدارة رين أسماء للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي، منها الجزائري محمد لمين عمورة والمغربي إلياس بن صغير، دون تفاصيل دقيقة عن سير المفاوضات. - يتمتع رين بسمعة مثالية في أوروبا، حيث ساهم في تألق لاعبين مثل عثمان ديمبيلي، ويعتبر موسى التعمري من نجوم الفريق البارزين.

يسعى نادي رين الفرنسي، الذي يضمّ في صفوفه النجم الأردني موسى التعمري (29 عاماً)، إلى دعم هجومه بلاعب إضافي، تحسباً لانطلاق الدوري الفرنسي، وكذلك المشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. وبعد نهاية الموسم القوية، فإن رين يريد تأكيد حصاده، حيث كان قريباً من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ولكنه تعثّر في آخر الأمتار، وهو يطمح إلى إهداء مدربه فرانك هايز، خيارات هجومية إضافية تساعده على النجاح.

وأكد موقع فوت سير 7، الفرنسي، أمس الاثنين، أن إدارة الفريق الفرنسي رصدت مجموعة من الأسماء التي تستهدف التعاقد مع لاعب منها في الميركاتو الصيفي الحالي. وضمّت القائمة ثنائياً عربياً يتكون من الجزائري محمد لمين عمورة، الذي يرغب في الرحيل عن فريقه فولسبورغ الألماني بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية، إضافة إلى تأزم علاقة المهاجم الجزائري مع مدربه. أمّا اللاعب الثاني، فهو المغربي إلياس بن صغير الذي يلعب في فريق باير ليفركوزن الألماني، وقد سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع نادي موناكو.

كرة عالمية التعمري في مواجهة ثأرية مع مدربه السابق بعنوان التأهل إلى الأبطال

ولم يقدم الموقع الفرنسي معطيات دقيقة عن سير المفاوضات وفرص الفريق الفرنسي في ضمّ أحد الثنائي العربي، غير أن رين يملك سمعة مثالية في أوروبا، حيث ساهم في تألق العديد من اللاعبين الذين انتقلوا لاحقاً إلى أندية قوية وبروزهم، مثل عثمان ديمبيلي وجيرمي دوكو. كما يُعتبر التعمري من بين نجوم الفريق وقد لعب دوراً كبيراً في الموسم الماضي في مساعدة الفريق على حصد نتائج إيجابية في الدوري المحلي.