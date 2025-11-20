رينار يكشف تشكيلة السعودية المشاركة في كأس العرب 2025

- أعلن المدرب هيرفي رينار عن قائمة منتخب السعودية لكرة القدم المشاركة في كأس العرب قطر 2025، والتي تضم 23 لاعباً، استعداداً للمنافسة في المجموعة الثانية التي تشمل المغرب ومنتخبات أخرى قوية. - يواجه المنتخب السعودي تحديات كبيرة في البطولة، حيث يتنافس مع فرق قوية مثل المغرب، الذي أظهر أداءً مميزاً في مونديال 2022، بالإضافة إلى الفائزين من مباريات عُمان والصومال، وجزر القمر واليمن. - سبق للمنتخب السعودي الفوز بكأس العرب مرتين، في 1998 و2022، ويستعد حالياً للمشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أعلن مدرب منتخب السعودية لكرة القدم هيرفي رينار (57 عاماً)، اليوم الخميس، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025، المقررة إقامتها خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط ترقبٍ كبير لانطلاق الحدث.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانٍ رسمي: "ضمّت القائمة (23) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان".

ويُنافس منتخب السعودية بقيادة رينار ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب قطر 2025 إلى جانب منتخب المغرب الذي يُعتبر واحداً من أقوى الفرق على الساحة عالمياً بفضل ما قدّمه لاعبوه في مونديال 2022 ومن ثم منتخب الشباب المتوج بكأس العالم تحت 20 عاماً، وما يقدّمه حالياً منتخب تحت 17 عاماً في كأس العالم للناشئين، مع العلم أن المجموعة تضمّ في الوقت عينه الفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

وكان منتخب السعودية قد ضمن خلال الفترة الماضية بلوغه مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو الذي سبق له تحقيق لقب كأس العرب بالمناسبة في مرتين سابقتين، تحديداً 1998 بنتيجة 3-1 أمام قطر، ثم 2-1 في 2022 على حساب البحرين.