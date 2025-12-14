رينارد يُناور قبل مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب

- عاد المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد للتحضيرات لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، بعد تأهل صعب أمام فلسطين في ربع النهائي، مما يشير إلى تحديات قادمة. - منح رينارد اللاعبين راحة بعد المجهود البدني الكبير في المباراة السابقة، في محاولة لتخفيف الضغط النفسي والبدني عنهم، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها الفريق والمدرب. - يسعى رينارد للاستفادة من خبرته الكبيرة في إعداد الفريق لمواجهة الأردن القوي، الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، مما يتطلب استعداداً خاصاً.

عاد منتخب السعودية بقيادة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد (57 عاماً)، إلى التحضيرات، أمس السبت، استعداداً لمواجهة منتخب الأردن في نصف نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، وذلك بعد أن قرّر الفرنسي منح لاعبيه راحة بعد ظهر الجمعة، عقب خوض لقاء ربع النهائي أمام فلسطين، الذي شهد تأهلاً صعباً لـ"الأخضر السعودي" إلى المربع الذهبي، ما يؤكد أن تخطي عقبة الدور المقبل لن يكون أمراً سهلاً.

وبعد لجوء المباراة إلى الشوطين الإضافيين، والمجهود البدني الذي بذله اللاعبون من أجل تخطي منافسهم الذي كان متحفزاً، اختار رينارد المناورة عبر السماح للاعبين بالتمتع براحة بعيداً عن التدريبات، وفق ما نقله الاتحاد السعودي، وخصوصاً بعد الشدّ العصبي الذي رافق المباراة الماضية، إضافة إلى أن المنتخب السعودي خسر مواجهة الجولة الثالثة أمام منتخب المغرب، ما فرض عليه العبور ثانياً في مجموعته إلى ربع النهائي، وهو ما عرّض اللاعبين لانتقادات كثيرة طاولت المدرب نفسه، الذي تعرّض لهجوم من قبل الجماهير بعد الصعوبات التي وجدها في مختلف المباريات، قبل أن يلعب نجمه الأول سالم الدوسري دور المنقذ في كل مناسبة.

وتُعبّر هذه الخطوة التي أقدم عليها المدرب الفرنسي، محاولة لمساعدة اللاعبين على التخلص من الضغط الشديد، بهدف الابتعاد عن أجواء التدريبات لفترة قصيرة، وكذلك الابتعاد عن مقرّ المعسكر والأجواء الرسمية التي ترافقه، ما قد يمنحهم شحنة معنوية تُساعدهم على حسن التعامل مع لقاء صعب أمام "النشامى"، حيث يدرك الجميع صعوبة اللعب ضد منتخب الأردن، الذي حصد الانتصارات في كل المباريات التي خاضها إلى الآن. وقد ينجح رينارد في مسعاه، ذلك أن تجربته الكبيرة في الملاعب تُساعده على حسن إعداد المباريات القوية في البطولات التي يُشارك فيها.