رينارد يُثير جدلاً بتصريحاته: لماذا لم يحصد المنتخب السعودي ألقاباً؟

ظهر مدرب منتخب السعودية لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً)، غاضباً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء في الدوحة، قبل مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بين السعودية والإمارات، التي ستقام الخميس. وانعقد المؤتمر وسط جدل بشأن مستقبل المدرب الفرنسي على رأس المنتخب السعودي، بعد أن واجه الكثير من الصعوبات في المباريات الأخيرة، وظهر عاجزاً عن التألق في مختلف المواعيد بحصاد دون المأمول.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي: "من المؤسف أن تحلل المباريات من زاوية واحدة، عندما ننتصر فإن المنتخب جيد، وعندما نخسر يتغير الوضع سريعاً، أعلم جيداً أننا فشلنا في نصف النهائي، ولكن السؤال الذي يُطرح، لماذا لم يحصد المنتخب السعودي ألقاباً منذ 23 عاماً؟".

وعن إمكانية إقالته من تدريب "الأخضر السعودي"، ظهر رينارد غير مهتم بما سيحصل، وقال في هذا الصدد: "لديّ عقد ومشروع أريد العمل عليه، سأواصل مهمتي، ولكن إن أخبروني بأن تجربتي مع السعودية انتهت، فهذه ليست مشكلة، سأذهب للعمل في مكان آخر، هذا قانون كرة القدم". وتسببت تصريحات المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحافي، في إثارة جدل واسع، ما يجعل استمراره مدرباً للمنتخب في كأس العالم 2026 أمراً غير مؤكد.

ولم تشهد نتائج المنتخب السعودي تحسناً بعد إقالة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تذمّر من المنافسة الكبيرة التي يجدها اللاعب السعودي في الدوري بسبب كثرة المحترفين الأجانب، ولجأ الاتحاد السعودي إلى رينارد من أجل تعديل بوصلة المنتخب، ولكن الوضع ما زال معقداً لحدّ الآن، ولم يشهد أي تحسن، ذلك أن المنتخب السعودي خسر مرّتين في كأس العرب خلال خمس مباريات خاضها.