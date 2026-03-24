رينارد يوجه رسالة حاسمة لنجوم منتخب السعودية قبل مواجهة مصر

- يستعد هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، لمواجهة ودية ضد مصر في 27 مارس، تليها مباراة ضد صربيا في بلغراد، بهدف تجربة خطط جديدة استعداداً لكأس العالم 2026. - دعا رينارد لاعبي المنتخب لعدم التهاون في المباراتين الوديتين، حيث يعتبرهما أساساً لاختيار اللاعبين المشاركين في المونديال، مؤكداً أن الباب مفتوح للجميع بغض النظر عن أنديتهم. - يتابع رينارد 50 لاعباً سعودياً، ويشدد على أهمية التركيز والجاهزية البدنية والفنية، حيث ستكشف المباراتان عن العيوب التي تحتاج إلى معالجة قبل البطولة.

وجّه مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد (57 عاماً) رسالة مباشرة إلى نجوم "الأخضر"، قبل المواجهة الودية المرتقبة ضد منتخب مصر، في إطار الاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، أن هيرفي رينارد يستعد في الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر في السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار الجاري، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب صربيا، من أجل خوض المباراة الودية الثانية في العاصمة بلغراد، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يريد المدرب تجريب عدد من الخطط الجديدة، حتى يبدأ في وضع الأسماء، التي ستشارك معه في مونديال 2026.

وتابعت أن المدرب الفرنسي وجّه رسالة مباشرة في أول حصة تدريبية لمنتخب السعودية، بعدما دعا جميع النجوم إلى عدم التهاون نهائياً في المباراتين الوديتين أمام مصر وصربيا، لأن هيرفي رينارد يعتبرهما المفتاح الأساسي لاختيار لاعبيه، الذين سيخوضون رفقة "الأخضر" في مونديال 2026، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع بغض النظر عن اسم النادي، الذي يلعب فيه.

وأوضحت أن رينارد يتابع 50 لاعباً سعودياً ولن تكون عملية اختيار 23 نجماً سهلة نهائية، لأن المدرب الفرنسي، يُشدد على ضرورة التركيز والجاهزية الفنية والبدنية، من أجل الاستفادة من المعسكر في فترة التوقف الدولي الحالية، بالإضافة إلى أن المباراتين ضد مصر وصربيا ستكشفان للمدير الفني عن جميع العيوب، التي ستظهر في منتخب السعودية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المدرب الفرنسي أكد في حديثه مع نجوم منتخب السعودية، بأن عملية رصد اللاعبين ستظل مستمرة، حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يُعلن عن القائمة النهائية، التي ستشارك في منافسات المجموعة الثامنة، ضد كل من إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي في بطولة كأس العالم 2026.