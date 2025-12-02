رينارد يكشف أهداف السعودية في كأس العرب 2025

- يهدف هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، إلى استغلال بطولة كأس العرب 2025 في قطر كفرصة لتحضير الفريق لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، مع التركيز على دمج لاعبين جدد في التشكيلة النهائية. - يواجه رينارد تحديات في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب توقيتها المبكر في الموسم، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين استعداداً لبطولة كأس العرب واستئناف المسابقات المحلية. - يشير رينارد إلى تجربة سعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي، موضحاً التحديات التي يواجهها اللاعبون السعوديون في التأقلم مع المنافسات الأوروبية القوية.

كشف مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً)، عن الأهداف التي وضعها، من خلال المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وقال رينارد، خلال مؤتمر صحافي سابق، إنّ بطولة كأس العرب في قطر، تمثل فرصة كبرى لنجوم منتخب السعودية، من أجل التحضير الجيد والمميز، قبل انطلاق منافسات مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مؤكداً أن المعسكر في فترة التوقف الدولي الحالية شهد وجود لاعبين جدد يتابعهم منذ فترة طويلة، وتسعون بالمائة منهم سيكونون ضمن القائمة النهائية، المشاركة في المسابقة بالدوحة.

وتابع: "فترة التوقف الدولي الحالية أعتبرها صعبة، لأنها تأتي بعد وقت قصير من بداية الموسم، والمهم بالنسبة لي هو الاعتناء بالنجوم جيداً، ولا أريد المجازفة باللاعبين، لأن لدينا منافسة مهمة للغاية خلال بطولة كأس العرب المقبلة في قطر، وبعدها سيجري استئناف المسابقات المحلية، ولا يوجد فترة توقف بعدها، ويجب على جميع النجوم الاهتمام بحالتهم البدنية بشكل كبير".

وختم رينارد حديثه بالإشارة إلى التجربة الاحترافية للنجم سعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي، قائلاً: "عندما يذهب لاعب سعودي لمثل هذه المنافسات، فإنه يواجه صعوبة كبرى، بسبب مستوى المواجهات القوية، والمدربون هناك لا يعرفون الكثير عن اللاعبين السعوديين، وأحياناً يكونون بحاجة إلى وقت حتى يقتنع المدرب، ولا بد أن يتأقلم اللاعب سريعاً، ويثق بأنه يستطيع النجاح، وسعود يعلم جيداً حجم الصعوبة أمامه، خاصة أنه يلعب مع وصيف الدوري الفرنسي، الذي أعتبره من أصعب المسابقات في أوروبا".