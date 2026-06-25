رينارد يفتح الباب أمام الاستمرار مدرباً لمنتخب تونس

- هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي، يفتح باب الاستمرار مع منتخب تونس بعد كأس العالم 2026، مؤكدًا استعداده للاستماع لعرض الاتحاد التونسي والمشروع الرياضي قبل اتخاذ قراره النهائي. - رينارد، الذي قاد المنتخب السعودي سابقًا، يركز حاليًا على المباراة الحاسمة ضد هولندا، مشددًا على أهمية التحضير الجيد بعد الخسارة أمام اليابان، معترفًا بشعوره بالعار من الأداء السابق. - رغم الشائعات حول عدم رغبته في البقاء، يؤكد رينارد التزامه بقيادة "نسور قرطاج" في مواجهة هولندا، مع احتمالية استمرار المفاوضات بعد البطولة.

فتح الفرنسي، هيرفي رينارد (57 عاماً)، باب الاستعداد للاستمرار مدرباً لمنتخب تونس لكرة القدم بعد كأس العالم 2026، حيث أكد أنه مستعدّ للاستماع إلى عرض الاتحاد التونسي والمشروع الرياضي في البلد العربي، وبعدها يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، سواء بالبقاء أو خوض تجربة جديدة.

وتحدث مدرب المنتخب السعودي السابق، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، يسبق المواجهة التي ستجمع منتخب تونس بنظيره الهولندي، في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026، وقال: "سيأتي الوقت المناسب للجميع، وللاتحاد، لتقييم الوضع. أنا منفتح على أي نقاش ومستعد للاستماع إلى المقترح، لقد قدمت من أجل مهمة محددة، الآن أمامنا مباراة هامة يجب التعامل معها، ويجب أن نعد للمباراة جيداً، لقد قبلنا هدفاً بعد ثلاث دقائق ضد اليابان (في الجولة الثانية)، وهو أمر لا يسعدني بلا شك، لست متعوداً البحث عن الأعذار وإلقاء المسؤولية على الغير، ربما لم تصل رسالتي جيداً، وبعد لقاء اليابان هناك شعور بالعار".

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وتعاقد الاتحاد التونسي مع رينارد إثر الخسارة في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 أمام منتخب السويد بنتيجة (5ـ0)، وقد أكد الاتحاد التونسي أن رينارد سيقود "نسور قرطاج" خلال مباريات كأس العالم، وبعدها سيجري التفاوض على استمراره. كذلك انتشرت أخبار في تونس تؤكد أن المدرب الفرنسي لا يرغب في البقاء، وأنه فكر في عدم قيادة المنتخب التونسي ضد هولندا، بعدما تأكدت نهاية المشاركة التونسية في البطولة إثر الخسارة ضد اليابان، ولكنه أكد أنه ما زال معنياً بقيادة "نسور قرطاج"، ومباراة هولندا قد لا تكون الأخيرة.