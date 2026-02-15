- شهدت كأس أمم أفريقيا في المغرب أزمة بسبب مناشف حراس المرمى، حيث تكررت محاولات إبعاد منشفة حارس السنغال برنارد ميندي في نصف النهائي والنهائي، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الحوادث على تركيز اللاعبين. - المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يمتلك خبرة واسعة في أفريقيا، أشار إلى أن هذه الحوادث قد تكون مرتبطة بمعتقدات محلية، مؤكدًا أن الأوروبيين قد لا يفهمون هذه الأمور الثقافية. - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في الأحداث لتجنب تكرارها، مشددًا على أهمية الحفاظ على نزاهة المباريات.

تحدّث مدرب منتخب السعودية لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً) عن الأزمة التي شهدتها كأس أمم أفريقيا في المغرب، والتي تسببت فيها مناشف حرّاس المرمى، والمشاهد التي حصلت في لقاء نصف النهائي بين المغرب ونيجيريا، ولاحقاً في مواجهة النهائي بين "أسود الأطلس" والسنغال، عندما حاول جامعو الكرات إبعاد منشفة حارس "أسود الترينغا" برنارد ميندي، في مرحلة أولى، قبل أن يتجدد المشهد لاحقاً بعد استئناف اللعب في الحصص الإضافية، حيث حاول اللاعب المغربي إسماعيل صيباري خطف المنشفة، وظل واقفاً خلف مرمى المنافس، في وقت تولى حارس السنغال الاحتياطي يهفان ضيوف التصدي له وكذلك لجامعي الكرات، وكان في كلّ مرة يسلم المنشفة إلى ميندي عندما يحتاج لها.

ونقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد، تصريحات رينارد الذي يملك تجارب في دول أفريقية عديدة (غانا وساحل العاج وزامبيا والجزائر والمغرب وأنغولا)، وتنقل بين العديد من البلدان خلال مسيرته الاحترافية، حيث تحدث بطل أفريقيا مرّتين عن الحادثة قائلاً: "هناك شيءٌ ما في الأمر. إذا أراد أحدهم أخذها (المنشفة)، فذلك لإثارة المشاكل، لا يستطيع الناس في أوروبا فهم ذلك. هل كانت مباركة؟ ربما. هذه معتقداتٌ مهمة في أفريقيا. الأمر لا يتعلق فقط بأخذ منشفة؛ بل هناك ما هو أبعد من ذلك. الناس الذين لا يعرفون أفريقيا لا يستطيعون فهم ذلك. ربما لم يكن هناك شيءٌ في تلك المنشفة؛ لم أكن هناك لأشهد ذلك، ولكن كان هناك بالتأكيد سببٌ ما. أو ربما كان الأمر مجرد دفاعٍ عن النفس".

ولم يقدم رينارد تصوراً دقيقاً يُفسّر ما حصل في مباراة النهائي، والإصرار الكبير على إبعاد منشفة الحارس السنغالي، ولكن المشهد أساء كثيراً لكرة القدم الأفريقية بشكل عام، خاصة أن الحادثة كان من شأنها أن تُفقد حامي عرين أسود التيرانغا تركيزه على المباراة، وتحول دون أن يقوم بمهمته بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تسليط عقوبات قاسية على مختلف الأطراف التي تورطت في الأحداث لتفادي تكرار مثل تلك المشاهد مستقبلاً.