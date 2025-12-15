رينارد يعترف بقوة المنتخب الأردني وأبو ليلى يرد على إشادته

- أشاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بقوة المنتخب الأردني بعد فوزه على السعودية في نصف نهائي كأس العرب، مشيدًا بدور الحارس يزيد أبو ليلى الذي تألق في المباراة. - سجل نزار الرشدان هدف الفوز للأردن، بينما لعب أبو ليلى دورًا حاسمًا في الحفاظ على التقدم بتصديه لكرات صعبة، مما جعله يحصل على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية. - يستعد الأردن لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب، مع توقعات بدور حاسم لأبو ليلى الذي أصبح أحد أبرز مفاتيح الفريق.

اعترف المدير الفني لمنتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً) بقوة المنتخب الأردني بعد انتصاره على "الأخضر" في مباراة نصف نهائي كأس العرب، كما أشاد بالدور الذي لعبه حارس "النشامى" يزيد أبو ليلى (32 عاماً) الذي كان الوجه الأبرز في المباراة، وهي الإشادة التي ردّ عليها حارس نادي الحسين إربد بكلمات رائعة، تؤكد إصراره الشديد على إسعاد المشجعين في المنافسة الكبيرة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفوّق منتخب الأردن على نظيره السعودي بهدف من دون مقابل، وقّعه اللاعب نزار الرشدان، ولم يكن لهذا الهدف أن يحسم المواجهة لولا التألق اللافت للحارس يزيد أبو ليلى الذي تصدّى لعدة كرات صعبة، وأسهم بشكل حاسم في الحفاظ على التقدم.

وأشاد المدير الفني لمنتخب السعودية هيرفي رينارد بأداء منتخب الأردن وحارسه، وقال بعد المباراة: "لعبنا اليوم أمام فريق قوي أدى كتلةً واحدةً، ولم نجد الحلول لاختراق دفاعه. لقطة واحدة كانت كافية لهم لتحقيق الفوز، وهذا ما يُحسم به هذا النوع من المباريات. أشعر بالحزن، لكنني أهنئ المنتخب الأردني وأتمنى له التوفيق".

وأضاف المدرب الفرنسي متحدثاً عن أداء أبو ليلى: "لقد كان للحارس دور كبير في تأهل الأردن، أوجه له التهنئة". وردّ أبو ليلى على هذه الإشادة قائلاً: "أفتخر بشهادة مدرب كبير، لكن هذا ليس نهاية الطريق، ولا يزال أمامنا الكثير. أشكر منظمي البطولة، فهي بطولة كبيرة استفدنا منها كثيراً، وتُعد محطة تحضيرية مهمة لما هو قادم".

وعن تتويجه بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، علّق الحارس الأردني المتألق: "فرحتي لا تُوصف، وأشكر الجماهير على دعمها وتشجيعها. كنت قد وعدت زملائي بأن أكون رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، وهذا ما تحقق. هذه الجائزة وعدت بها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إذ قال لي إنه يتمنى أن ينالها لاعب يسجّل هدفين، لكنني وعدته بأن أكون صاحبها. هذه رسالتي له، وهو تحدٍ بيني وبين زملائي اللاعبين، وقد وُفقت فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن نهائي كأس العرب سيجمع بين منتخبي الأردن والمغرب في مواجهة مرتقبة تُسلّط عليها الأنظار، وسط ترقّب لدور أكبر وحاسم للحارس يزيد أبو ليلى، الذي بات أحد أبرز مفاتيح "النشامى" في طريقهم نحو لقب كأس العرب في ظل الثقة الكبيرة التي اكتسبها بعد مستوياته اللافتة، وتألقه في الأدوار الحاسمة.