رينارد يحفز لاعبي تونس بخطاب قوي ورسالة عاطفية

- هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي الجديد لمنتخب تونس، يحث اللاعبين على استعادة التركيز بعد الخسارة أمام السويد، مشددًا على أهمية التحرك السريع والتعلم من الأخطاء لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2026. - رينارد يركز على أهمية المباراة القادمة ضد اليابان، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأداء في المواجهات الثنائية، ويؤكد على أهمية التركيز الكامل على التحدي القادم لتحقيق المفاجآت في البطولة. - في رسالة عاطفية، يذكر رينارد اللاعبين بأهمية تمثيل الوطن، مشددًا على ضرورة رد الفعل الإيجابي في المباراة الثانية، مؤكدًا على العمل الجماعي لتحقيق أهداف الفريق.

بحماسه المعروف، تحدث الفرنسي، هيرفي رينارد إلى لاعبي منتخب تونس، في أول اجتماعٍ جمعه بهم في المكسيك، منذ أن أكمل اتفاقه مع الاتحاد التونسي لقيادته خلال ما تبقى من مشوار كأس العالم 2026، إثر إقالة المدرب صبري لموشي بعدما خسر "نسور قرطاج" المباراة الأولى أمام السويد بنتيجة (1ـ5) ما سبب صدمة قوية في المشهد الرياضي في تونس بشكل عام، خاصة مع تواضع الأداء.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه رينارد وهو يتحدث إلى لاعبي المنتخب التونسي، حيث قال: "الآن علينا التقدم، تعرفون أنه في كرة القدم لا يوجد وقت لإضاعته، يجب أن نستعيد التركيز سريعاً، أعرف أن الأمر ليس سهلاً، وما حصل يؤثر ذهنياً ولكن عندما تكون محترفاً فمن الضروري أن تعرف كيف تتدارك الموقف سريعاً، واللاعبون الذين سيشاركون في المباراة هم الأقوى ذهنياً، لقد شاهدت المباراة أمام السويد، ولا يمكنني القول إنّها للنسيان بشكل كامل، النتيجة لا تعكس دائما سير الأحداث، عندما كانت النتيجة 1ـ0 توفرت الفرص".

وتابع المدرب الفرنسي الذي يملك خبرة بكأس العالم بعدما شارك سابقاً مع المغرب والسعودية: "يجب التحرك، لقد شاهدت أنكم في الحوارات الثنائية لم تكونوا في أفضل حالاتكم يجب أن نصل لأفضل وضعية قبل المباراة الثانية، يجب أن نركز على مواجهة اليابان، ولا نهتم بما سيحصل لاحقاً علينا أن نركز بشكل كامل على مواجهة اليابان ويجب تجاوز هذا التحدي، تعرفون أنه في نظام البطولة هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث، يجب أن تكون لدينا الرغبة لتحقيق ذلك وتاريخ البطولة يشهد بحصول المفاجآت".

وختم رينارد حديثه إلى اللاعبين برسالة عاطفية: "الأمر يهم القميص، تعرفون جيداً أن أشخاصاً تنقلوا إلى هنا، وتعرفون كم كلفهم ذلك، أعرف أن هذا الكلام تكرر ولكن هذه الحقيقة، تعرفون أيضاً ما سيحدث لو عدنا الآن إلى تونس، الجميع غاضب ولا يمكن القول إنهم مخطئون، فالأمر يهمّ الوطن، وبعد الهزيمة في المباراة الأولى بفارق مهم في النتيجة، هناك أشخاصٌ قد يردون الفعل بطريقة سيئة وهو أمر يجب أن نواجهه. أنتم محظوظون بالمشاركة في كأس العالم، ويجب ردّ الفعل في المباراة الثانية، وشعارنا أننا معاً جميعاً، أنا هنا حتى نحقق ما يرغب الفريق في القيام به وليس لتحقيق ما أريد القيام به".