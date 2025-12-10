- أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن المنافسة الحقيقية بدأت في كأس العرب، مشدداً على أهمية التركيز أمام فلسطين للوصول إلى نصف النهائي، معترفاً بصعوبة المواجهة نظراً للمعنويات العالية للمنتخب الفلسطيني. - أشار رينارد إلى عدم الثبات على تشكيلة واحدة في المباريات السابقة لضمان جاهزية اللاعبين، مؤكداً استعداد الجميع للمواجهة المقبلة، مع التركيز على إنهاء المباراة في الوقت الأصلي لتجنب ركلات الترجيح. - تناول رينارد تأثير عدد الأجانب في الدوري السعودي على أداء اللاعبين المحليين، مؤكداً على ضرورة تحقيق توازن يتيح لهم فرص لعب أوسع، معبراً عن سعادته بتطور الدوري.

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد (57 عاماً)، أن المنافسة الحقيقية بدأت في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، مشدداً على ضرورة التركيز أمام منتخب فلسطين للعبور للدور قبل النهائي.

وخلال المؤتمر الصحافي للمدير الفني الفرنسي، اليوم الأربعاء، تحدث رينارد عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب فلسطين غداً الخميس (الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في دور الثمانية للمسابقة. وقال رينارد: "المنافسة الحقيقية بدأت في البطولة"، مشدداً على أن المنتخب السعودي سيعمل على التركيز من أجل الوصول للمربع الذهبي، ولا سيما أنه سيخوض مواجهة لن تكون سهلة. وأضاف رينارد أن المنتخب الفلسطيني يملك معنويات كبيرة في هذه البطولة، وهو ما سيزيد صعوبة اللقاء، لكنه أكد على اعتياد المنتخب السعودي على خوض مثل هذه المواجهات، واللعب بروح كبيرة تليق بقيمة قميص "الأخضر".

وحول ما إذا كان سيقوم بالمداورة بين اللاعبين في المباراة، رد رينارد: "لم نبدأ بالتشكيلة ذاتها في المواجهات الثلاث الأولى، كنا نريد القيام بالمداورة ليكون اللاعبون مستعدين للمواجهات الثلاث الأخيرة، كان من المهم العناية باللاعبين، خاصة الذين لعبوا في الدوري المحلي، أو في دوري أبطال آسيا، والجميع مستعدون للمواجهة".

وعن إمكانية وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وكيفية العمل على تطوير ذلك لدى اللاعبين، في ظل إهدار ركلات جزاء في مباريات سابقة، قال مدرب المنتخب السعودي: "سنقدم ما في وسعنا لإنهاء المواجهة في الـ90 دقيقة بطبيعة الحال، وإلا علينا أن نتأقلم مع واقعنا، ما تتحدث عنه هو مشكلة تجاوزناها، ونستعد بكثير من الحزم لتحقيق هدفنا وعلينا التأقلم مع الواقع". ورداً على سؤال حول تأثير عدد الأجانب في الدوري السعودي على أداء اللاعب السعودي، قال رينارد: "يتكرر هذا السؤال دائماً، من المهم أن نتوصل لنوع من التوازن كي يتمكن اللاعبون من اللعب بشكل أوسع، وهذا رأيي بصفتي مدرباً للمنتخب، طبيعي أن نكون سعداء بتطور الدوري".