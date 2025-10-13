رينارد واثق من تأهل السعودية إلى مونديال 2026

كشف مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً)، عن إيمانه الكبير بقدرته على النجاح في قيادة "الأخضر" نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، رغم صعوبة المواجهة أمام المنتخب العراقي، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المحلق الآسيوي.

وقال هيرفي رينارد، في المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين: "عدت إلى تدريب منتخب السعودية لأنني مدرب أعشق التحديات، ومن المهم أن نحافظ على التواضع أمام منتخب العراق، وأثق في جميع اللاعبين، وهدفنا واضح أمام الجميع، وهذه كرة القدم رغم صعوبة المواقف التي أعيشها، ونريد القيام بخطوة صوب تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026، وحافزنا هو التركيز فقط لا غير".

وتابع رينارد: "ما قدمناه سابقاً لا يساوي شيئاً في الوقت الحاضر، لأن علينا نسيان ما فعلنا في اللقاء أمام البحرين أو إندونيسيا في التصفيات، وأعتبر نفسي محظوظاً، لأنني أمتلك نجوماً أصحاب خبرة، أبرزهم سالم الدوسري، لكن نحن قمنا بالاستعداد لمواجهة العراق بهدوء، ونركز على هدفنا فقط، وهو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وأتحدث مع اللاعبين أن مفتاح الوصول إلى المونديال هو التركيز فقط".

وختم رينارد حديثه: "المواجهة ضد العراق أهم مباراة في مسيرتي التدريبية، وسأشرح للجميع السبب بعد انتهائها، ونحن في منتخب السعودية نحب الضغط، الذي اعتبره إيجابياً، وأعلم جودة لاعبي العراق، وأهمية اللقاء بالنسبة لهم، وعندما كنا مع الأخضر سابقاً، وصلنا إلى مونديال قطر 2022، والجميع ينتظر المواجهة الكبرى، وأتمنى التوفيق لنا هذه المرة أيضاً".