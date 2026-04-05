- هيرفي رينارد سيواصل تدريب المنتخب السعودي رغم الشائعات حول رحيله، بعد خسارتين وديتين أمام مصر وصربيا، مما أضعف موقفه. - رينارد كان مرشحاً لتدريب منتخب غانا، لكنه قرر البقاء مع السعودية، حيث يواجه تحديات كبيرة في كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم إسبانيا وأوروغواي. - صحيفة ليكيب أكدت أن رينارد يحظى بثقة الاتحاد السعودي، وسيعمل على تحسين الأداء الدفاعي والهجومي قبل المونديال، رغم غياب المباريات الودية.

​سيُواصل مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً) مهمته، بعد الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية مؤكدة أنه سيرحل عن "الأخضر" بنهاية التوقف الدولي. وخسر المنتخب السعودي ودياً أمام مصر (0ـ4) ثم انهزم ثانية أمام صربيا (1ـ2)، وهذا الحصاد أضعف موقف المدرب الفرنسي، كثيراً، خصوصاً بعد الخسارة أمام مصر برباعية. وكان رينارد مرشحاً لقيادة منتخب غانا، الذي أقال مدربه منذ أيام قليلة، بما أن المدير الفني للمنتخب السعودي يملك تجربة واسعة في الملاعب الأفريقية.

ويبدو أن المدرب نفسه، لم يكن متحمساً للاستمرار في مهامه، بسبب الضغط القوي وكذلك الخوف من الفشل في كأس العالم، بما أن السعودية ستكون في مجموعة قوية تضمّ منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، وفرص التأهل إلى الدور الثاني لا تبدو قوية، خصوصاً وأن مشوار التصفيات كان صعباً.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن رينارد تراجع عن قرار الرحيل وسيواصل مُهمته، وسيقود المنتخب السعودي للمرة الثانية توالياً في المونديال، بعد مونديال قطر الذي شهد انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين. وقالت الصحيفة: " يحظى المدرب الفرنسي بثقة كبيرة من رئيس الاتحاد، وقد تشاور مع إدارة الاتحاد، وسيسعى بالتالي إلى تجاوز الدور الأول في الولايات المتحدة من المجموعة الثامنة الصعبة وينتهي عقده بعد البطولة".

وسيعمل المدرب الفرنسي، خلال الفترة المقبلة على تدارك النقائص التي ظهرت في المباريات الودية. ولا يبدو المنتخب في أفضل حالاته بما أن شباكه تهتز باستمرار، وأرقامه الهجومية ضعيفة للغاية، إذ لم يقدر على تهديد مرمى المنافسين إلا في حالات نادرة، والهدف الذي سجله في مرمى صربيا كان بخطأ فردي من الحارس. ولن يكون من السهل تدارك كل هذه النقائص مع غياب المباريات الودية قبل الكشف عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم.