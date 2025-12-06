- سافر مدرب منتخب السعودية، هيرفي رينارد، إلى واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026، رغم مشاركته في كأس العرب 2025 بقطر، حيث غاب عن مباراة السعودية ضد جزر القمر التي انتهت بفوز السعودية 3-1. - أكد اللاعب عبد الإله العمري أن رينارد كان حاضراً مع الفريق عبر التواصل المستمر، حيث قدم توجيهاته قبل المباراة وبين الشوطين وبعدها، مما ساهم في تحقيق الفوز وضمان التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025. - أوقعت قرعة كأس العالم 2026 السعودية في مجموعة صعبة تضم إسبانيا، أوروغواي، والرأس الأخضر، مما يتطلب استعداداً مكثفاً للمنافسة.

سافر مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً)، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل حضور قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أن "الأخضر" يشارك في بطولة كأس العرب 2025، التي تجري وقائعها حالياً في قطر.

وغاب رينارد عن مواجهة منتخب السعودية، التي انتصر فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، بسبب حضوره قرعة مونديال 2026، لكن المدرب الفرنسي كان حاضراً مع نجوم "الأخضر"، بعدما أكد اللاعب عبد الإله العمري في حديثه لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن المدير الفني تحدث إليهم قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين وبعدها".

وقال عبد الإله العمري: "كان المدرب هيرفي رينارد معنا في غرفة خلع الملابس، رغم سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتى يحضر قرعة مونديال 2026. تحدث إلينا وقدم لنا التوصيات، حتى نلعب جيداً أمام منتخب جزر القمر، وطالبنا بضرورة الاستمرار على النهج نفسه الذي بدأنا به بطولة كأس العرب 2025".

واعتبر العمري أن توجيهات رينارد ساهمت في تحقيق منتخب السعودية الانتصار على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضمان "الأخضر" أول بطاقة تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، قبل مباراتهم الأخيرة أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، التي ستشهد عودة رينارد مرة أخرى.

ويذكر أن منتخب السعودية يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وأوقعت القرعة "الأخضر" في مجموعة صعبة نوعاً ما مع كل من إسبانيا (حاملة لقب عام 2010)، أوروغواي، والرأس الأخضر التي تأهلت إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها.