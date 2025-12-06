رينارد يقود منتخب السعودية في كأس العرب من واشنطن

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
06 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
رينارد قبل انطلاق قرعة مونديال 2026 في واشنطن، 5 ديسمبر 2025 (كيفن ديتش/Getty)
رينارد قبل انطلاق قرعة مونديال 2026 في واشنطن، 5 ديسمبر 2025 (كيفن ديتش/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- سافر مدرب منتخب السعودية، هيرفي رينارد، إلى واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026، رغم مشاركته في كأس العرب 2025 بقطر، حيث غاب عن مباراة السعودية ضد جزر القمر التي انتهت بفوز السعودية 3-1.
- أكد اللاعب عبد الإله العمري أن رينارد كان حاضراً مع الفريق عبر التواصل المستمر، حيث قدم توجيهاته قبل المباراة وبين الشوطين وبعدها، مما ساهم في تحقيق الفوز وضمان التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025.
- أوقعت قرعة كأس العالم 2026 السعودية في مجموعة صعبة تضم إسبانيا، أوروغواي، والرأس الأخضر، مما يتطلب استعداداً مكثفاً للمنافسة.

سافر مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً)، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل حضور قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أن "الأخضر" يشارك في بطولة كأس العرب 2025، التي تجري وقائعها حالياً في قطر.

وغاب رينارد عن مواجهة منتخب السعودية، التي انتصر فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، بسبب حضوره قرعة مونديال 2026، لكن المدرب الفرنسي كان حاضراً مع نجوم "الأخضر"، بعدما أكد اللاعب عبد الإله العمري في حديثه لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن المدير الفني تحدث إليهم قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين وبعدها".

وقال عبد الإله العمري: "كان المدرب هيرفي رينارد معنا في غرفة خلع الملابس، رغم سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتى يحضر قرعة مونديال 2026. تحدث إلينا وقدم لنا التوصيات، حتى نلعب جيداً أمام منتخب جزر القمر، وطالبنا بضرورة الاستمرار على النهج نفسه الذي بدأنا به بطولة كأس العرب 2025".

أبو جزر خلال المؤتمر الصحافي، 6 ديسمبر 2025 (الاتحاد الفلسطيني)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبو جزر قبل مواجهة سورية: فلسطين تنظر دائماً إلى الفوز

واعتبر العمري أن توجيهات رينارد ساهمت في تحقيق منتخب السعودية الانتصار على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضمان "الأخضر" أول بطاقة تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، قبل مباراتهم الأخيرة أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، التي ستشهد عودة رينارد مرة أخرى.

ويذكر أن منتخب السعودية يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وأوقعت القرعة "الأخضر" في مجموعة صعبة نوعاً ما مع كل من إسبانيا (حاملة لقب عام 2010)، أوروغواي، والرأس الأخضر التي تأهلت إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
احتفال لاعبي الأردن على ملعب أحمد بن علي، 6 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الأردن يُمتع أمام الكويت ويحجز مكانه في ربع نهائي كأس العرب

ميسي ورونالدو خلال مباراة بين الأرجنتين والبرتغال، 18 نوفمبر 2014 (بول إيليز/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

رونالدو وميسي في "الرقصة الأخيرة".. مواجهة منتظرة في مونديال 2026

لقطة من لقاء الجزائر ضد النمسا في مونديال 1982 (مارك ليتش/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

ثأر بخلفية المؤامرة: قصة التحامل على الجزائر والمغرب في كأس العالم