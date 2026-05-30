ريكيلمي يستغل نهائي دوري الأبطال في حملته لرئاسة ريال مدريد

- تشهد انتخابات رئاسة ريال مدريد تنافساً حاداً بين فلورنتينو بيريز وإنريكو ريكيلمي، حيث يسعى كل منهما لكسب تأييد الجماهير لحسم الانتخابات المرتقبة. - استغل ريكيلمي نهائي دوري أبطال أوروبا للترويج لحملته الانتخابية، مستخدماً حافلات تحمل شعارات تحذيرية للأندية الأوروبية، متعهداً بإعادة ريال مدريد للسيطرة أوروبياً. - حضر بيريز نهائي دوري الأبطال في بودابست، مستغلاً الفرصة لتقديم ملف لرئيس الاتحاد الأوروبي حول قضية نيغريرا المثيرة للجدل، والتي تتعلق بمزاعم استفادة برشلونة من خدمات تحكيمية.

تشهد انتخابات رئاسة ريال مدريد الإسباني تنافساً قوياً بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه الوحيد إنريكو ريكيلمي، ويُحاول كل منهما كسب تأييد جماهير النادي الملكي لحسم الانتخابات المرتقبة. واستغل ريكيلمي نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، في استاد بوشكاش أرينا في المجر، للقيام بالحملة الانتخابية، موجهاً رسائل قوية إلى منافسي فريقه في المسابقات الأوروبية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، أن ريكيلمي أطلق حملة دعائية عبر الترويج له بأربع حافلات، إذ حملت الحافلات شعارين يمكن تفسيرهما تحذيراً لجميع الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة: "استمتعوا بالأمسية.. سنعود"، كما كُتب على اثنتين من الحافلات: "المنافسون يأتون ويرحلون.. ريال مدريد عاد". وقد تعهد ريكيلمي بأنه في حال أنتخب رئيساً، فإنه سيُعيد ريال مدريد إلى السيطرة أوروبياً، بعد الخيبة التي مٌني بها الفريق هذا الموسم بحسب ما أكدته الصحيفة الإسبانية.

وحضر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الحالي، في بودابست بدعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). ويعتزم المرشح الرئاسي أيضاً استغلال إقامته وحضوره نهائي دوري أبطال أوروبا لتقديم ملف إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، يحتوي على بيانات جمعها النادي بشأن قضية نيغريرا، حيث يعتبر فريق ريال مدريد منذ العديد من الأشهر أن نادي برشلونة استفاد من خدمات قدمها له المسؤول السابق عن التحكيم نيغريرا في واحدة من أكثر الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً في إسبانيا خلال المواسم الأخيرة.