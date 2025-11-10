- تعرض ريفر بليت لهزيمة 2-0 أمام بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو، مما يعقد موقفه في سباق التأهل لكأس ليبرتادوريس 2026. - يحتل الفريق المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، ويعتمد على مرحلة الملحق لضمان مشاركته، مع احتمال المشاركة في كوبا سوداميريكانا إذا فشل في تحقيق الفوز المطلوب. - مع تبقي ست نقاط، يواجه ريفر بليت تحديًا كبيرًا أمام ديبورتيفو ريسترا وأرجنتينوس جونيورز، مما يجعل كل مباراة حاسمة لتحديد مصيره.

تعرّض فريق ريفر بليت الأرجنتيني لخسارة قاسية أمام غريمه التقليدي، بوكا جونيورز، بنتيجة هدفين دون رد، في السوبر كلاسيكو الذي أقيم مساء الأحد على ملعب بومبونيرا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة كلاوسورا. وزادت هذه الهزيمة من تعقيد موقف الفريق في سباق التأهل إلى كأس ليبرتادوريس 2026، حيث تتضاءل فرصه بشكل كبير في الوصول إلى البطولة القارية الكبرى، ورغم أن تشكيلة المدرب مارسيلو غاياردو لا تزال موجودة في منطقة الملحق، فإن أي نتيجة سلبية إضافية قد تجعل المهمة أكثر صعوبة وتضع الفريق أمام تحدٍّ كبير قبل نهاية الموسم.

وكشف موقع "تي واي سي سبورت" الأرجنتيني، الاثنين، أن ريفر بليت لم يعد بإمكانه اللحاق مباشرة ببطولة كأس ليبرتادوريس وفق الترتيب السنوي، وأصبح يعتمد على مرحلة الملحق فقط لضمان مشاركته، خاصة إذا فاز منافسوه ديبورتيفو ريسترا وأرجنتينوس جونيورز في الجولة المقبلة، ويحتل ريفر بليت المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، والثالث في الترتيب السنوي برصيد 52 نقطة، ما قد يدفع الفريق إلى المشاركة في مسابقة كوبا سوداميريكانا في حال فشل بتحقيق الفوز المطلوب، وضمان مركز مؤهل للبطولة القارية الكبرى.

وأضاف الموقع أن هناك ثلاثة فرق قد تأهلت بالفعل إلى البطولة الأهم للأندية في القارة، وهي بلاتينسي بطل أبيرتورا، وإنديبنديينتي ريفادافيا بطل كأس الأرجنتين، وروزاريو سنترال الذي ضمن المركز الأول في الترتيب السنوي، ومع الهزيمة في السوبر كلاسيكو، أصبح بوكا جونيورز متقدماً على ريفر بليت بفارق سبع نقاط، وتأهل إلى مرحلة المجموعات في ليبرتادوريس بعد عامين من الغياب عن هذه المرحلة، بينما سيُجبر فريق المدرب غاياردو على الفوز أمام فيليز سارسفيلد، ومع ذلك لا يضمن أي تأكيد لدخول البطولة القارية الكبرى.

وإذا تقدم أحد الفريقين المطاردين لفريق ريفر بليت بفارق نقطة، أي ديبورتيفو ريسترا وأرجنتينوس جونيورز، فقد لا يُنقذه سوى تتويج أحد الأندية الثلاثة في بطولة الكلاوسورا، ما سيفسح مقعداً ويعيد الفريق إلى المرحلة الثانية، أما الهزيمة في كأس الأرجنتين، فلم تغير الوضع الحالي بشكل مباشر، لكنها قد تؤثر بسيناريو المستقبل، ففي حال جمع أرجنتينوس جونيورز نقاطاً أكثر، سيتجاوزه في التصنيف السنوي ويأخذ منه مقعداً في البطولة، سواء في الملحق أو مرحلة المجموعات، مما يزيد الضغط على غاياردو ولاعبيه.

وعطلت الهزيمة في بومبونيرا بشكل كبير فرص ريفر بليت، في انتظار مباراة ديبورتيفو ريسترا أو أرجنتينوس جونيورز الاثنين المقبل، وسيلعب الأول أمام إنديبنديينتي، بينما سيواجه أرجنتينوس فريق بيلغرانو، وكلا الفريقين متأخران بنقطة واحدة عن ريفر بليت، وإذا تجاوزاه في الترتيب، سيزيحانه مؤقتاً من التأهل، وقد يتغير هذا الوضع فقط إذا توج أحد الفرق الثلاثة في الأعلى بالبطولة، ما يجعل سباق التأهل إلى ليبرتادوريس معقداً للغاية، ويزيد من صعوبة مهام غاياردو وفريقه قبل الختام.

ومع تبقي ست نقاط على نهاية المرحلة العادية، يبدو أن ريفر بليت مضطر للقتال من أجل التأهل إلى كأس ليبرتادوريس أمام ديبورتيفو ريسترا وأرجنتينوس جونيورز، وقد ينضم إلى المنافسة أيضاً راسينغ كلوب وسان لورينزو، اللذان يملكان 50 نقطة، أي نقطتان خلف ريفر بليت مع مباراة إضافية، ويجعل هذا السباق المحتدم كل مباراة متبقية حاسمة، ويؤكد أن مصير ريفر بليت في ليبرتادوريس سيتحدد فقط بعد الجولة الأخيرة من كلاوسورا، ما يزيد من ضغوط الفريق بشكل كبير.