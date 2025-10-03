ريفالدو يتجاهل برشلونة ويرشح ريال مدريد للتتويج بأبطال أوروبا

- رشّح ريفالدو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى تاريخ النادي العريق في المنافسة الأوروبية وجودة تشكيلته التي تؤهله للتتويج. - أكد ريفالدو أن قوة ريال مدريد تكمن في روح الفريق الجماعية، مشددًا على أهمية التخلي عن الأنانية لتحقيق النجاح، معربًا عن ثقته في قدرة المدرب تشابي ألونسو على توحيد الفريق. - رغم التوترات الداخلية مثل حادثة فيديريكو فالفيردي، يظل ريال مدريد مرشحًا قويًا للتتويج، وسط تقارب مستويات الأندية الأوروبية.

رشّح أسطورة كرة القدم البرازيلي ونجم برشلونة السابق ريفالدو (53 عاماً)، نادي ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد مرور جولتين من دور المجموعات، وتجاهل النادي الكتالوني الذي عاش معه أجمل أيامه الكروية، قبل أن يوضح الأسباب التي دفعته لتفضيل "الملكي" على "البلاوغرانا".

وكشف ريفالدو في تصريحات لموقع "بي إن سبورتس" بنسخته الفرنسية، أمس الخميس، عن الأسباب التي دفعته لترشيح ريال مدريد على حساب 35 فريقاً تشارك في النسخة الحالية من البطولة، وأوضح أن تاريخ النادي العريق في المنافسة الأوروبية يمنحه أفضلية واضحة، وأضاف: "بفضل تقاليده في دوري أبطال أوروبا وجودة تشكيلته، يملك ريال مدريد كل ما يؤهله للحلم بالتتويج مجدداً باللقب".

وأكد البرازيلي أن قوة ريال مدريد لا تكمن فقط في جودة نجومه، بل في قدرته على صنع روح جماعية تتجاوز الفرديات. ورأى أسطورة البرازيل أن الفريق يملك كل المقومات لتحقيق النجاح، لكن الشرط الأساسي هو التخلي عن الأنانية والسعي وراء هدف واحد "أعتقد أنه إذا وضع اللاعبون غرورهم جانباً، وسعوا وراء هدف جماعي، وفهموا قبل كل شيء أنهم يجب أن يكونوا عائلة واحدة كبيرة، فإن تشابي ألونسو سيتمكن من توحيد هذه المجموعة من أجل مصلحة ريال مدريد".

وتزداد مهمة ألونسو في قيادة ريال مدريد تعقيداً بعد توتر الأجواء جراء حادثة فيديريكو فالفيردي، الذي استُبعد من مباراة كايرات ألماتي عقب تصريحاته العلنية برغبته في اللعب بوسط الميدان بدلاً من شغل مركز الظهير الأيمن. وقد بدت علامات الاستياء واضحة على الدولي الأوروغواياني حين جلس على مقاعد البدلاء دون اهتمام بعمليات الإحماء، ما أثار جدلاً واسعاً دفعه لاحقاً إلى التراجع وتهدئة الموقف.

وأبدى ريفالدو قناعته بقدرة المدرب الباسكي تشابي ألونسو على إحداث الفارق مع ريال مدريد وصناعة الإنجازات في العاصمة الإسبانية، لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن الطريق إلى اللقب لا يزال مفتوحاً أمام الجميع بحكم التقارب الكبير في مستويات أندية القارة العجوز.

ويبقى رهان ريفالدو على ريال مدريد رسالة واضحة بأن النادي الملكي، رغم العواصف الداخلية والضغوط المتزايدة في المنافسة الأوروبية، ما زال يملك المقومات التي تجعله مرشحاً فوق العادة للتتويج القاري. وبين ثقة الأسطورة البرازيلية وخبرة تشابي ألونسو، سيظل السؤال مطروحاً: هل ينجح "الميرينغي" في ترجمة هذه التوقعات إلى واقع ورفع الكأس الأوروبية من جديد؟