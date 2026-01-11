ريتشاردسون يقترب من الرحيل عن فيورنتينا نحو الدوري الفرنسي

- يُثير أمير ريتشاردسون اهتمام الأندية الفرنسية في الميركاتو الشتوي، مستغلةً أزمة فيورنتينا الإيطالي، حيث لم يشارك اللاعب المغربي إلا في دقائق محدودة في الدوري والكؤوس الأوروبية، مما يجعله خارج حسابات الفريق. - نادي نيس كان أول المهتمين بالتعاقد مع ريتشاردسون، لكن الصفقة تواجه تعقيدات، بينما دخل نادي بريست في المفاوضات، مع استعداد فيورنتينا لبيعه. - ريتشاردسون، الذي تخرج من أكاديمية لوهافر، يتميز بمهاراته الكروية وبنيته الجسدية، وقد ساهم والده، نجم السلة السابق، في توجيهه رياضياً.

يُثير المغربي أمير ريتشاردسون (23 عاماً) تنافساً بين أندية فرنسية من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مُستغلة الأزمة التي يمرّ بها فريقه فيورنتينا الإيطالي الذي يُصارع في المراتب الأخيرة في الدوري المحلي، كما أن لاعب ستاد ريمس الفرنسي سابقاً لم يُشارك إلا في مواجهتين في منافسات الكالتشيو حيث خاض 40 دقيقة فقط في المباراتين، كما أنه شارك في مواجهتين فقط في دوري المؤتمر الأوروبي لمدة 160 دقيقة، وهي إحصائيّات تؤكد أنه خرج من الحسابات.

وأكد موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، أن ريتشاردسون يستعدّ للرحيل عن الكالتشيو، ويأمل العودة إلى الدوري الفرنسي، حيث كان نادي نيس أول الأندية التي أرادت التعاقد معه، ولكن الصفقة تواجه الكثير من التعقيدات، وبات من الصعب مشاهدة النجم المغربي في هذا النادي الذي يُعرف بأنه متعاقد مع عددٍ مهم من النجوم العرب، كما دخل فريق بريست على خط المفاوضات، وبدوره يطمح إلى التعاقد مع ريتشاردسون في سوق الانتقالات الشتوية. وبات النادي الإيطالي منفتحاً على فكرة رحيل اللاعب المغربي بما أنه لا يُشارك مع الفريق الأول.

ويُعد أمير ريتشاردسون لاعباً مميزاً، ليس فقط لبنيته الجسدية غير المألوفة، بل أيضاً، وبشكلٍ خاص، لمهاراته الكروية، وفق ما نقله موقع فريق ريمس عندما استعرض مسيرة اللاعب المغربي، وهو ابن مايكل راي ريتشاردسون، النجم السابق والحائز على لقب "أول ستار" أربع مرات في منافسات السلة الأميركية، وقد ساهم والده في ميوله الرياضية، حيث قال عنه: "والدي ليس خبيراً في كرة القدم، لكنه يقدم لي نصائح قيّمة حول متطلبات أن تكون رياضياً محترفاً، والإعداد البدني، والجانب الذهني أيضاً".

وانضم ريتشاردسون إلى أكاديمية الشباب لفريق لوهافر المرموقة في سن السابعة عشرة بعد تدريبه في نادي نيس، ويشتهر لوهافر بتخريج لاعبين بارزين مثل رياض محرز وبول بوغبا وفيرلاند ميندي، وفي نهاية موسم 2020-2021، تسارعت وتيرة مسيرة لاعب الوسط طويل القامة، فبعد مباراته الأولى مع الفريق الأول ضد تروا في اليوم الأخير من الموسم، وقّع أول عقد احترافي له. في الموسم التالي، سرعان ما رسّخ مكانته لاعباً أساسياً في خط وسط لوهافر.

وشهدت مسيرته تطوراً ملحوظاً وسريعاً، حيث دُعيَ إلى منتخب فرنسا لأقل من 20 عاماً قبل التعاقد مع ريمس الذي كان بوابته للانتقال إلى الدوري الإيطالي. ووفق أرقام موقع ترانسفيرماركت العالمي، فإن ريتشاردسون خاض 69 مباراة مع لوهافر و43 مباراة مع فيورنتينا و28 مباراة مع ريمس، كما أنه عزّز صفوف منتخبات المغرب المختلفة في المواسم الماضية، ولكن في الفترة الأخيرة، خرج من حسابات المدرب وليد الركراكي.